Lopend Vuur: Eerlijk gezegd verdien ik zelf ook wel een onderscheiding

De toekenning van lintjes begon in 1815. Toen stelde koning Willem 1 de Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw in. Hij bedacht de onderscheidingen omdat hij militairen of burgers die iets bijzonders gedaan hadden wilde belonen. Daar kwamen in de loop der tijd meerdere onderscheidingen bij. Denk aan de Orde van Oranje Nassau.

In 1994 werden nieuwe regels opgesteld voor de lintjes, omdat niet meer duidelijk was waarom de één een onderscheiding kreeg in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de ander in de Orde van Oranje-Nassau.

Iedereen kan een lintje verdienen

Belangrijkste regel is nu: iedereen kan een lintje verdienen. Arm of rijk, man of vrouw, topbaan of niet, het maakt niet uit. Het gaat erom dat je iets bijzonders hebt gedaan voor de Nederlandse samenleving.

Dat kan zijn als vrijwilliger, maar ook in je werk. Iemand anders moet je opgeven en meerdere instanties beoordelen die aanvraag dan.

Veel mensen zien de lintjes als een eer en een waardering. Er zijn ook mensen die de onderscheiding weigeren.

Zet jij je ook altijd in en zou je ook voor extra waardering in aanmerking (willen) komen?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wil jij wat over ons Lopend Vuur vertellen? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288.

40-urige werkweek

Donderdag luidde de stelling in Lopend Vuur: 'Een 40-urige werkweek moet weer de norm worden'. 69 procent van de 6.163 stemmers was het daarmee oneens. 31 procent was het eens.