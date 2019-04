Mislukte plofkraak bij bank in Winschoten (update)

Een gebied rond de ABN AMRO-bank aan het Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten is vrijdagochtend afgezet vanwege een mislukte plofkraak. Er zijn twee mogelijke explosieven aangetroffen, in de omgeving van een pinautomaat.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief verwijderd en gedemonteerd. Rond half één zat het werk van de EOD erop. Het sporenonderzoek gaat door.

Twee pakketjes

Er waren twee verdachte pakketjes, die op enkele meters van elkaar lagen. Uit de pakketjes staken draden. De EOD heeft ze rond negen uur verplaatst naar de andere kant van het gebouw om ze te demonteren.

Vanwege de regen is er een tent overheen geplaatst.

Dadersporen

'Het forensisch opsporingsteam is ook aanwezig, want de kans is groot dat we op de pakketjes sporen vinden van de daders', zegt een woordvoerder van de politie.

'Het gebeurt niet zo vaak dat we onontplofte explosieven vinden. Daarom nemen we de tijd om ze zorgvuldig te onderzoeken. Verder hebben we camerabeelden opgevraagd en roepen we iedereen op die wat gezien of gehoord heeft om contact op te nemen.'

Rond vier uur 's nachts

De pakketjes werden rond vier uur in de nacht ontdekt. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De politie heeft het gebied afgesloten voor verkeer. Na het vertrek van de EOD werd de afzetting deels opgeheven. Er zijn geen woningen ontruimd. Wel roept de politie de mensen die er wonen op hun ramen gesloten te houden.

Over een mogelijk verband met de plofkraak in de Groninger stadswijk Lewenborg van begin deze maand kon de woordvoerder nog niets zeggen.

Dit bericht is aangevuld met quotes van de politie en het nieuws dat het werk van de EOD is beëindigd

