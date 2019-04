Dit Was De Week: 'Deze beelden komen behoorlijk binnen, dit moet een keer stoppen'

In Dit Was De Week praten we je elke zaterdag bij over het belangrijkste nieuws van de week.

'Call the police!'

Buslijn 73 tussen Ter Apel en Emmen kreeg deze week landelijke bekendheid. Op de buslijn zijn regelmatig problemen met asielzoekers uit veilige landen. De inmiddels veelbesproken video laat zien waar stewards zoal mee te maken krijgen. Op de beelden is te zien dat de jongemannen, van wie één een vervoerbewijs lijkt te hebben, alle vier met de bus mee willen. De stewards laten dat niet toe, waarna een worsteling ontstaat.



Ere wie ere toekomt

Het regende! En dan hebben we het niet over die vloeibare substantie uit de lucht. Nee, de lintjesregen daalde vrijdag op Groningen neer. Niet minder dan 88 Groningers werden verrast met een Koninklijke onderscheiding. We hebben ze allemaal voor je op een rij gezet.

Niet alleen de Koning, maar ook wij deelden lintjes uit. Deze tien toppers mogen zich Ridder in de Orde van RTV Noord noemen.



Rekenen maar

Een nieuwe regeling voor woningeigenaren in het aardbevingsgebied zag woensdag het levenslicht. Huisbezitters worden daarmee gecompenseerd voor de waardedaling van hun woning. Dat gebeurt op basis van hun postcode. En daar is de NVM niet erg blij mee.

Wil je weten wat de compensatieregeling jou kan opleveren? Dat bereken je hier.



Afscheid van de 'Kampioen der Verslagenen'

Een legende is niet meer. Vorige week zondag overleed schaatser Jan Uitham op 94-jarige leeftijd. Hij wordt geroemd om zijn ijzeren wil en Elfstedentocht-winnaar Reinier Paping omschrijft hem als 'een fantastische vent'. Vrijdag kreeg Uitham een waardig afscheid.



Plof noch kraak

Voor de tweede keer deze maand hadden inbrekers het voorzien op een pinautomaat van ABN in onze provincie. Na een geslaagde poging in stadswijk Lewenborg, probeerden dieven het vrijdag in Winschoten. Tot een plof kwam het niet, want de bommen weigerden dienst. De politie zoekt dus naarstig naar vingerafdrukken van de daders.



De Slotplaat

De Keukenhof? Niks ervan. Bloeiend Grunn!



