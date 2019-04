Dit weekend in Groningen: volop oranje tijdens Koningsdag!

Wij zetten een aantal mogelijke activiteiten op een rij. Let wel: het is geen allesomvattend overzicht, want er is overal enorm veel te doen, maar slechts een paar tips.

Maak er een groot feest van en als je iets leuks ziet: maak een foto of video en tag ons met #rtvnoord.

De Stad

Net als andere jaren heeft de Stad een enorm programma aan activiteiten. Zowel op Koningsnacht als Koningsdag en dan hebben we het nog niet eens over de gezelligheid in en bij de diverse kroegjes op allerlei plekken in de stad.

Koningsnacht is er in elk geval in het Stadspark 'Helden van Oranje', op de Vismarkt staat een groot podium met o.a. Mooi Wark en in de Lutherse kerk is een Koningsnachtconcert. Check het hele programma hier.

Op Koningsdag is er natuurlijk een kleedjesmarkt (let op: weer op de singels), Nielson treedt op in het centrum en aan het einde van de middag is er een parade door de grachten. In het Stadspark is dancefestival Kingsland. Het hele programma vind je hier.

Ook leuk: om 09:45 uur worden de klokken van de Martinitoren weer op traditionele wijze geluid. En in de verschillende wijken is ook ontzettend veel te doen. Gelukkig is daar ook een overzicht van.

Winschoten

Op Koningsdag is er in Winschoten ook een uitgebreide kleedjesmarkt onder de naam Koningsmarkt. Op het Marktplein staat de band Moeflons en koningsnacht staat daar overigens Barcode. Dat zal ook gezellig zijn!

Zuidhorn

Ook dit jaar is er in Zuidhorn weer een Oranjemarkt waar ook een feesttent bij is geregeld. Nieuw is dat deze dit jaar aan de Hooiweg staat (t.o. het gemeentehuis van Zuidhorn). Vanaf 16:00 uur is het daar feest met onder andere drie dj's.

Appingedam

Prinses Elsa (die van Frozen) is samen met andere kinderhelden op Koningsdag te zien in Appingedam. Vanaf een uur of 13:00 uur kun je ze daar bewonderen. Ook is er een kinderdisco en kun je pony rijden achter de Nicolaïkerk. Om 17:00 uur is er een pubquiz op het kerkplein voor de slimste Damsters. Natuurlijk is hier ook een kleedjesmarkt, vanaf 09:00 uur al.

Loppersum

Daar wordt op Koningsdag een 'Kinderparade' georganiseerd. Kinderen kunnen op de fiets, skelter of een eigen bouwsel meedoen aan de optocht door het dorp. Start is om 14:00 uur. Overigens is de oranjemarkt dan al ruim aan de gang, dus een koopje meepakken kan ook.

Veel plezier!