Doek valt voor Hippolytushoes in Middelstum

De voorgenomen sluiting van woonzorgcentrum Hippolytushoes in Middelstum is nu definitief. Dat betekent dat de huidige pakweg twintig bewoners er uiterlijk deze zomer uit moeten.

Het bestuur van Dorpscoöperatie MiddelSoam in Middelstum laat weten dat de uitbater, Zonnehuisgroep Noord, geen mogelijkheden meer ziet om het centrum open te houden. De sluiting zat er al aan te komen. MiddelSoam had nog wel een sprankje hoop dat er op tijd een nieuw toekomstplan zou liggen, waardoor de huidige bewoners konden blijven zitten.

Oeds Odolphie van de cliëntenraad is er zeer ongelukkig mee: 'Het is afschuwelijk. We hebben vanmorgen met de bewoners gesproken. Het was heel heftig om ouderen zo in paniek te zien en in tranen te zien. We hebben hard geknokt om open te blijven, maar helaas is dat niet gelukt.'

Aanleunwoningen

Volgens voorzitter Yke Toepoel van de dorpscoöperatie heeft de sluiting ook gevolgen voor de bewoners van de 24 aanleunwoningen in het Hippolytushoes, want die kunnen geen gebruik meer maken van de dienstverlening vanuit het verzorgingshuis.

Overname

Voor de langere termijn geeft het bestuur van Middelsoam de hoop niet op, zegt voorzitter Yke Toepoel: 'We blijven samen met de gemeente in gesprek met een zorgpartij over een eventuele overname van het Hippolytushoes. Maar dat proces zal te veel tijd vergen om voor de huidige verzorgingshuisbewoners een oplossing te bieden. En omdat steeds meer ouderen thuis blijven wonen, komt het centrum waarschijnlijk ook in een heel andere vorm terug.'

Sluitingsprocedure

De Zonnehuisgroep Noord is inmiddels begonnen met de sluitingsprocedure van het verzorgingshuis Hippolytushoes. Die moet uiterlijk 31 augustus klaar zijn. In het kader van deze sluitingsprocedure worden momenteel individuele gesprekken gevoerd met de overgebleven verzorgingshuisbewoners, om voor ieder van hen te komen tot een andere woonvorm.

