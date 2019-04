De Noord 9 van zaterdag 27 april

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Blanks - Don't stop

Achter de naam Blanks gaat Simon de Wit uit Harkstede schuil. Hij heeft al jaren een eigen YouTube-kanaal waar hij filmpjes plaatst. Ook maakt hij muziek, zowel eigen liedjes als covers. Hij ging al rond op internet met een cover van rapper Drake en deejay Armin van Buuren. Nu heeft Simon onder de naam Blanks zijn eerste hit te pakken in de Noord 9. 'Don 't stop' is al meer dan 200 duizend keer beluisterd op en op YouTube heeft de video's al meer dan 125 duizend vieuws. Ook is het nummer op allerlei landelijke radiozenders te horen, net zoals op Radio Noord. Bekijk de video van 'Don't stop' van Blanks hier.

2. Swinder - Elke dag tot de naacht

Swinder stond al verschillende keren in de Noord 9, oa. met 'Vief veur elf' (#1), 'Twijde Hans' (#1) en 'Vekaanzie' (#1). Met 'Noar Stad' stond de band in 2013 al in de Noord 19, de voorloper van de Noord 9. 'Elke dag tot de naacht' is de nieuwe single van Swinder, voor het eerst in jaren: de band van Bas Schröder en consorten is drie jaar aan het werk geweest voor het nieuwe album 'Nosk' dat in mei verschijnt. 'Het duurde heel erg lang', beaamt Gijs van Veldhuizen (gitaar, toetsen) lachend. 'Maar het gaat om het resultaat en dat is heel erg goed.' In de jaren dat ze werkten aan de opvolger van hun succesvolle debuutalbum uit 2015 kampte de band met een writer's block, was er verdeeldheid over de muzikale richting en braken ze met Excelsior, hun platenlabel. Het nieuwe album Nosk, wat volgens K. ter Laan 'doodstil in de natuur' betekent, is opgenomen onder leiding van singer-songwriter Tim Knol. Gedeeltelijk in zijn studio in Hoorn en gedeeltelijk in Groningen. 'De single gaat over een oud omaatje dat haar man verloren heeft en daar heel verdrietig over is', begint Bas Schröder. ''s Nachts in bed droomt ze nog van hem daarom heeft ze iedere avond zin om naar bed te gaan zodat ze weer even samen zijn.' Schröder kwam op het idee tijdens een van zijn optredens. 'We spelen nog al eens voor bejaarden en iemand uit het publiek vertelde me het verhaal. Ik dacht daar zit wel een liedje in.' Bekijk de clip van 'Elke dag tot de naacht' hier.

3. Fries Wolma & Hennie Dolsma - Wie zingen t zulfde laid

De naam Hennie Dolsma doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, als je denkt aan Groningse muziek. Maar ze is al jaren actief in de scene: als zangeres heeft zij in verscheidene bands gezongen, in oa. The Rockin' Tigers, Dutch Concert met gitarist Erwin Java, Fox the Fox en nu nog steeds in Soultrain. De naam van Fries Wolma is tegenwoordig verbonden aan de band Zuver Scheerwol. Een groot deel van zijn leven -sinds de jaren '60- is hij gitarist van de Groninger beatband The Javelins geweest. Maar ook speelt hij in Ash-Tray, Reno & Frisby en Sundown. Die laatse band scoort een hit in 1976 met het liedje 'One morning in May'. Ook maakt Fries Wolma solo-cd's en schrijft en produceert hij muziek voor anderen (oa. Sijtse Scheeringa, Johan Raspe en de Askay Brothers). De samenwerking van Fries en Hennie begint als Fries een Groningstalige bewerking maakt van 'Shallow' van Lady Gaga en Bradley Cooper. Hij benadert Hennie en samen duiken ze de studio in om 'Wie zingen t zulde laid' vast te leggen. Beluister de single van Fries en Hennie hier hier.

4. Wat Aans! - Roelfina

De mannen van Wat Aans! hebben vorig jaar hun 10-jarig jubileum gevierd met 'Batterij'. Na 'Proat toch Grunnegs met mie', uit de zomer van 2015, de superhit 'Trilploat' uit 2016 en 'Sjomp!' uit 2017 doen Rik Baptist en Teun Heuvel het weer, een nummer maken dat zich online snel verspreid. Het lied over Roelfina is ook de opmaat naar een heel album, dat dit voorjaar moet verschijnen. Bekijk de clip van 'Roelfina' hier.

5. Vanderlinde - Watch your game

Eerder heeft Vanderlinde al hits in de Noord 9 met oa. 'Katie Lee', 'In one day', 'In your world' en 'When the devil deals'. Maar dat is al meer dan een jaar geleden. 'Watchyour game' is de eerste single van het pas verschenen album 'Entering the circus'. Vanderlinde is een Groningse poprock-band rond zanger en songwriter Arjan van der Linde. Vanderlinde is in 2006 gevormd door Arjan van der Linde, drummer Harrie Groenewold en gitarist Christof Bauwens. De eerste jaren speelt de groep vooral stevige rock, inmiddels staat pop en countryrock op het repertoire. Bekijk de video van 'Watch your game' hier.

6. De Troebadoers - Oma Siepelsju

Jan Henk de Groot, Edwin Jongedijk en Alex Vissering hebben vorige herfst een nieuw album uitgebracht. In navolging van dat album hebben ze een aantal theaters aan gedaan met hun toernee. Alex, Erwin en Jan Henk hebben dezelfde passies: het Gronings en Americana muziek. Een jaar of vijf geleden lanceert het trio zijn debuutalbum en een tour langs Groninger theaters. Met succes: de tournee is uitverkocht en de liedjes 'Riekdom' en 'In de nacht' worden meteen klassiekers. Ook op het nieuwe album 'Onbekinde wegen' en tijdens de tour 'Appeltoarde en rooie wien' spelen en zingen de mannen eigen Groningstalige liedjes over het leven, de streek en de liefde afgewisseld met nummers van Amerikaanse muziekhelden. Beluister 'Oma Siepelsju' hier.

7. Bé Schmaal - Woorden zeggen nait alles

Bé Schmaal uit Meeden heeft zijn derde liedje uitgebracht, als opvolger van de Noord 9-hits 'Zwait en zwoare sjek' en 'Ik liek zoveul op die'. Met 'Zwait en zwoare sjek' staat hij genoteerd in Alle 50 Goud 2018, op nummer 33. Beide liedjes komen van zijn debuutalbum 'Dattien bie zestig' dat in februari is verschenen. Ook 'Woorden zeggen nait alles' staat op dat album. In het dagelijks leven is Bé Schmaal aan het werk als fysiotherapeut in Meeden. Beluister 'Woorden zeggen nait alles' hier op Spotify.

8. NulViefteg - Siepeltjevlaais

Het nummer 'Siepeltjevlaais' staat in de rij hits van de Groninger band: 'Funky vout'n', 'Schiere dag', 't Leed is leden' en 'Gebrookn haartn reperoatieman' waarmee de band eerder in de Noord 9 heeft gestaan. Maar het is voor het eerst dat NulViefteg een #1-hit in de lijst te pakken heeft! In 2010 richten gitaristen Alex Lutjeboer en Klaas Post samen The Chaplains op. De band speelt in de herfst van 2016 op het podium van Café Martini. Daar grappen Alex en presentator Eric Bats dat het wel leuk zou zijn als de band eens iets in het Gronings gaat doen. Zanger/gitarist Alex Luttjeboer is al een tijdje druk aan het schrijven voor een heel album. NulViefteg bestaat naast Luttjeboer uit gitarist Klaas Post, bassist Marten van der Ploeg, drummer Kid van Hees en pianist Remko Wind. Beluister 'Siepeltjevlaais' hier.

9. Roelof van der Velde - Onvermaaidlek

Tien jaar zingt hij in het Gronings, Roelof van der Velde uit Winschoten. Hij begon met de band Vandoage, maar inmiddels doet hij het al weer jaren solo. Zijn nieuwste single heet 'Onvermaaidlek'. Het is voor eerst dat Van der Velde solo in de Noord 9 staat, maar het is niet Van der Veldes eerste single. Eerder maakt hij al 'Vriendin' (2015), 'Vrumde' (2016) en 't Zulfde laid' (2017). De nieuwe single gaat over een pijnlijke scheiding, niet van Van der Velde zelf. 'Ik was eens getuige van een echtelijke ruzie, waarbij de echtelieden besloten om uit elkaar te gaan. De één die ging en de ander bleef achter', vertelt de zanger in audiostudio De Fabriek in Veendam. Van der Velde maakt al sinds zijn jeugd muziek. Hij begint in Engelstalige bands, maar tien jaar geleden is het roer om gegaan. 'Ik vond dat ik wel verhalen had te vertellen', zegt hij over zijn switch naar het Gronings. 'Als je in het Gronings mensen toe staat te zingen, heb je direct contact. Het verhaal komt direct binnen. Dat is tof.' Beluister 'Onvermaaidlek' hier op Spotify.