Westernieland wil eind aan trillingen door zwaar verkeer: 'Gemeente vergeet ons'

Gaten in de weg in Westernieland (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Bewoners van de Dirk Wierengastraat in Westernieland zijn de trillingen door zwaar verkeer zat. Ze voelen zich niet serieus genomen door de gemeente en hebben de gemeenteraad een brief gestuurd waarin ze hun ongenoegen uiten.

Volgens bewoonster Kristin Wijnja ligt de overlast grotendeels aan achterstallig onderhoud. Er zit een aantal grote kuilen in de weg en rioleringsputten liggen te hoog of juist te laag.

Te schudden in bed

'Er rijden hier nogal wat trekkers, bietenwagens en ander landbouwverkeer. En bussen naar Pieterburen. Als die over de gaten of putten rijden, trillen onze huizen. We zitten boven te schudden in bed. De huizen hier zijn tussen de honderd en tweehonderd jaar oud. Ze kraken, er komen scheuren in, niet fijn.'

De gemeente laat ons in de steek en vergeet ons Kristin Wijna - bewoner

De Westernielanders zeggen zich 'in de steek gelaten en vergeten' te voelen door de gemeente. 'Via Dorpsbelangen en ambtelijk overleg hebben we wel geprobeerd het probleem aan te kaarten. Dorpsbelangen maakt elk jaar een schouw, dit jaar stonden er 49 punten op. Daarvan worden dan een paar kleine punten opgelost. De rest blijft liggen, want de problemen zijn zo groot, dat ze niet één-twee-drie zijn aan te pakken', stelt Wijnja. 'We worden aan het lijntje gehouden.'

Probleem ook elders

Jan Kippers van Dorpsbelangen bevestigt dat het overleg met de gemeente Het Hogeland niet erg opschiet. 'Maar iedereen is wel van goede wil.'

Volgens hem speelt het gebrekkige onderhoud niet alleen in de Dirk Wierengastraat, maar ook in andere straten in het dorp. 'We worden niet onheus behandeld door de gemeente, maar wel vergeten', zegt Kippers.

Hoop op oplossing

Volgende week hoort Dorpsbelangen of er een nieuw overleg komt met de gemeente over de toestand van de straten. 'Wij geloven nog steeds in een oplossing. Maar de gemeente moet nu wel met iets komen, anders moeten we gaan bedenken wat onze vervolgacties worden.'

Bewoners van de Dirk Wierengastraat willen dat niet afwachten. 'Gisteren hebben we de raadsleden een brief gestuurd met het verzoek of zij willen komen kijken en praten, en budget ter beschikking willen stellen', aldus Wijnja.

Reactie gemeente

Woordvoerder Paul Kremer bestrijdt dat gemeente de Westernielanders vergeet en in de steek laat. 'Wij nemen de problemen zeer serieus. Binnen afzienbare tijd willen wij met de bewoners om tafel, waarschijnlijk met wethouder Eltjo Dijkhuis erbij, om te komen tot een oplossing.'

Lapwerk is niet meer voldoende, we moeten toe naar een definitieve oplossing Paul Kremer - gemeente Het Hogeland

In het verleden zijn er wel maatregelen genomen om de snelheid van het (zware) verkeer te beperken, maar die waren niet succesvol. Ook is de weg al meerdere keren gerepareerd. 'Maar dat lapwerk is niet meer voldoende, het bleek te weinig duurzaam. We moeten daarom toe naar een definitieve oplossing', stelt Kremer.

Lees ook:

- Omstreden bloembakken zijn terug in Westernieland

- Eikel in de tuin na escalatie 'bloembakkengate' Westernieland