Koningsnacht: dansen, 'naar de tering gaan' of gewoon met een 'gezellig biertje'

Op zoek naar een feestje en misschien wel een beetje liefde.

De Big City bruist

Groningen, vrijdagavond kwart voor tien. Enkele uren voordat Koningsdag officieel is, warmt de stad zich op voor een feestje op de Vismarkt, in de Kromme Elleboog of in een willekeurig café.

Druppelsgewijs lopen de feestvierders naar de Vismarkt. Vanaf de Nieuwe Ebbingestraat fietst een stoet verwachtingsvol richting het feestgedruis. De Martinitoren staat fier overeind, de Olle Grieze kijkt goedkeurend toe hoe de Big City bruist.

Gevarieerd publiek

De passanten kijken uit naar een feestje. 'Gezellige muziek, so far, so good', zegt Willem Jan Ruygt. 'Er is overal muziek, gezellig een beetje rondlopen en kletsen. Erg leuk.'

Het publiek is zoals gewoonlijk bij een dergelijk evenement gevarieerd. De tieners giechelen en lopen onzeker, maar ook vol bravoure over de kasseien. De studenten gaan misschien wel 'naar de tering' en de oudere bezoekers doen het wat rustiger aan.

Maar niet alleen de oudere bezoekers, maar ook jongeren hebben er baat bij zich te sparen. Kingsland wacht over een paar uurtjes alweer.

Energie sparen

'Het is gewoon gezellig: een beetje dansen, een beetje drinken, we zien wel waar het strandt', lacht Marith Medema. Haar vriendin Jasmijn Kluivingh wil het stiekem niet te laat maken.

'Ik wil mijn energie sparen, want morgen ga ik ook naar Kingsland. Maar altijd als je dat zegt, dan gaat het fout. Dus we gaan het zien.'

Wie het feestgedruis ook goedkeurend aanzien, zijn Wilma en Ruurd Voorneveld. Zij zijn er om de sfeer te proeven. 'Vorig jaar hebben we Koningsnacht overgeslagen, omdat de Koning kwam. Maar nu weer even een kijkje nemen', legt Ruurd Voorneveld uit.

Brak

De twee lopen langs de Vismarkt richting de Kromme Elleboog. Daar, ter hoogte van café Soestdijk staat vooral de 'oudere jongere' te genieten van muziek en een drankje.

Wie zich nog niet in die leeftijdscategorie scharen, zijn de zussen Tara en Rosa Vonk. 'Wat het voor mij zo leuk maakt, is dat we dit samen kunnen doen', geeft Tara aan. 'En dat we naar de tering kunnen gaan, hahaha.' Rosa: 'Morgen brak en ik moet nog werken, haha. Het leven is niet eerlijk.'