Column: Doeidoei, kusjes

Eerst wordt natuurlijk het schokkende nieuws gebracht en daarna krijgen we een diepte-interview met de undercoverjournalist die het als eerste is gelukt: brutaalweg bij het AZC gaan staan, infiltreren in een joelend groepje rotveiligelanders, meeglippen in die bus van Drenthe Tours en onbetrapt weer uitstappen in Emmen. He-le-maal gratis! 'En zo reizen elke dag tientallen veiligelanders zonder een cent te betalen, heen en weer tussen Emmen en Ter Apel. Zo worden ze beloond voor hun slechte gedrag. Onvoorstelbaar…. Ik sta paf….' Denk de neusstem van Alberto Stegeman of Peter R. de Vries er zelf even bij. Vervolgens bezorgde commentaren en andere obligate reacties en dan drie… twee… een… Kamervragen!

De Tweede Kamer besloot afgelopen week namelijk unaniem dat de spugende en scheldende Noord-Afrikaanse ettertjes die we tegenwoordig aanduiden als veiligelanders, moeten blijven betalen voor hun bus. Een speciaal busje welteverstaan, want de chauffeurs en passagiers van die beste, brave lijn 73 die heen en weer rijdt tussen Ter Apel en Emmen zijn wel klaar met het in slecht Nederlands gedebiteerde geschreeuw, geruzie en getreiter van deze veiligelanders. Als het nou nog voetbalsupporters waren, allá, maar wat extra steekt is dat het ook nog eens asielzoekers zijn. Die horen een dankbare en nederige houding aan te nemen, quod non. Ze stelen, ze zijn brutaal en ze spugen tegen de bus.

Een filmpje liet woensdag een staaltje wangedrag zien waar iedereen van smulde. Vier jongens met maar één kaartje, die lopen te drammen, te jennen en 'discriminatie' te roepen tot ook de laatste uit de bus wordt getrapt. Doeidoei, kusjes. Als straks het veiligelandersbusje gaat rijden, zijn deze taferelen verleden tijd. Alleen willen we dat de jongens wel voor dat speciale vervoer betálen. Het kan natuurlijk niet zo zijn, in dit land, dat we, met zijn allen, slecht gedrag gaan belonen met gratis reisjes naar Emmen.

De kwestie raakt aan de wortels van onze hellenistisch-joods-gereformeerd-humanistisch-boreale beschaving. Slecht gedrag mag niet worden beloond. Sjoemelende bankdirecteuren die voor deze verdiensten een bonus krijgen, moordenaars die in de gevangenis van onze belastingcenten gratis porno zitten te kijken, zij maar zitten en wij maar betalen, het zijn instant-boosmakers du jour. Dat slecht gedrag wordt beloond is een ziekmakende gedachte. We hebben tenslotte niet meer een hemel en een hel in het verschiet waar de verhoudingen alsnog worden rechtgetrokken en die koninklijke lintjes maken óók niet alles goed.

Jammer dat deze gedachte een pragmatische oplossing zo ingewikkeld maakt. Want straks krijg je in het veiligelandersbusje dezelfde taferelen: 'Iek heb kaartje.' 'Nee, dat is een oud kaartje. U dient een geldig vervoersbewijs te hebben.' 'Ies discriminaatsie! Raciest, raciest!' En dan maar spugen naar de chauffeur. Het is beter een oogje dicht te knijpen en ze gratis weg te brengen om van het gezeik af te zijn. Gelijk krijgen is tenslotte meer waard dan gelijk hebben. Ga maar lekker een dagje uitwaaien in Emmen, zijn wij er in Ter Apel even van verlost. Doeidoei, kusjes.