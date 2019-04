Gerenoveerde Papiermolen is weer open: 'Een oase in de stad!'

Zwembad De Papiermolen is weer open na een renovatie (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Zwemliefhebbers hebben er even op moeten wachten, maar sinds zaterdagochtend kan het weer: baantjes trekken in openluchtzwembad De Papiermolen in Stad.

Na een grondige renovatie voldoet het zwembad weer helemaal aan de eisen van deze tijd.

Volgens verslaggever Wiebe Klijnstra ziet alles er weer spic en span uit. 'Alsof het weer 1955 is, toen het zwembad voor het eerst open ging.'



Die muurschildering haalt de hele sfeer van 1955 weer terug Marijke Gelling - Directeur Sport050

Trots op eindresultaat

Marijke Gelling, directeur van Sport 050, is dan ook in haar nopjes met het eindresultaat. Het monumentale zwembad is er volgens haar flink op vooruit gegaan.

'De belangrijkste aanpassingen zitten in de machinekamer, dat zie je dus nauwelijks. Maar er is ook veel gebeurd om het buiten mooi te krijgen. Een geweldige muurschildering op de tribune, bijvoorbeeld. Die haalt de hele sfeer van 1955 weer terug. De tribune vond ik altijd een soort grijs, lelijk vlak. Maar nu is hij hartstikke mooi. Ik ben er heel trots op.'



Hart van Groningen

Ook bedrijfsleider Albert Lubbers loopt er zaterdagochtend met een tevreden gevoel rond, terwijl de eerste zwemmers hun baantjes al trekken.

'Ik sta hier met gepaste trots. Ik ben vanuit de gemeente al tien jaar verantwoordelijk voor dit zwembad en vind het nog steeds een oase midden in de stad. Het hart van Groningen ligt hier. Als je alle families met spelende kinderen hier ziet, kan je hart alleen maar sneller gaan kloppen.'



Duizend abonnementen

De eerste zwemster in het vernieuwde bad was Brigitte Reilman uit Stad (foto boven). En er zullen er spoedig meer volgen, want er zijn inmiddels meer dan duizend abonnementen verkocht.



