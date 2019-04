Koningsdag in Stad goed gevierd: 'Weer wat trotser op Groningen geworden'

De Oranjevereniging in Stad kijkt terug op een geslaagde Koningsdag, al leek het regenachtige weer aanvankelijk roet in het eten te gooien. 'Maar toen de zon later doorbrak, leek het wel alsof de stad ontwaakte', zegt Peter van der Linde.

De voorzitter van de Oranjevereniging blikt tevreden terug op zowel Koningsdag als -nacht. 'Het is over het algemeen allemaal gegaan zoals we voor ogen hadden. Door de regen kwam het feest wat laat op gang, maar toen de zon doorbrak zagen we de Vismarkt volstromen met mensen. Dat zijn echte geluksmomentjes.'

Biergooier

Op diezelfde Vismarkt verstoorde iemand uit het publiek het optreden van Nielson om 19:00 uur door met bier naar het podium te gooien. Daardoor raakte de geluidstafel van de zanger beschadigd en zaten de betrokkenen even met de handen in het haar.

'Toen moest er óf een andere geluidstafel komen óf Nielson moest akoestisch zingen, zonder begeleidende band. Het werd dat laatste, omdat het te kort dag was om een nieuwe geluidstafel te regelen. We hadden liever de hele band van Nielson gehad, maar op zo'n moment moet je wat', blikt Van der Linde terug

Waardering

Hij zag dat het akoestische optreden gewaardeerd werd door het publiek. Het optreden bleef mede door de omstandigheden wel tot drie nummers beperkt.

'De presentator heeft goed uitgelegd hoe de vork in de steel zat en daar had iedereen volgens mij wel begrip voor. Ik kreeg ook allerlei appjes dat mensen het akoestische optreden erg waardeerden, dat pakte goed uit', weet Van der Linde.

Volgens de voorzitter van de Oranjevereniging had Nielson zelf ook een goed gevoel over zijn geïmproviseerde optreden.

Grachtenfestival

Iets waar de voorzitter van de Oranjevereniging ook erg over te spreken was is het Grachtenfestival in de stad. 'Een mooi compliment voor aanjager Mike van Heerd van Café De Toeter', stelt hij.

Een boot met een diskjockey voer voorop en iedereen die met een bootje wilde aansluiten, kon mee varen. 'Er stonden ook veel mensen langs de kant mee te genieten. En veel mensen met een boot hebben gehoor gegeven aan de oproep om mee te doen. Ontzettend gezellig!'

Trots

Hoeveel mensen in de stad Groningen aanwezig waren om Koningsdag 2019 te vieren, durft Van der Linde niet te zeggen. 'Een schatting daarvan hoop ik later te kunnen geven. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het mooi is dat we zo'n evenement zo goed hebben kunnen neerzetten. Ik ben vandaag weer wat trotser op Groningen geworden.'

