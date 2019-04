Eerste Gasunie-slechtvalkje geboren; broertje of zusje op komst

Het pasgeboren kuiken (herkenbaar door het witte dons) laat zich even zien (Foto: Gasunie)

Het eerste Gasunie-slechtvalkje van dit jaar is geboren. Zondagochtend was het dons van het kuiken op de webcam te zien.

'Zaterdagavond werden we er door oplettende kijkers op gewezen dat er gepiep te horen was vanuit de eieren', zegt Michiel Bal van de Gasunie.

Door de beats van Kingsland heen hoorde je duidelijk gepiep van jongen Michiel Bal - Gasunie

Gepiep tijdens Kingsland

'Door de beats van Kingsland in het Stadspark heen hoorde je duidelijk gepiep van jongen. Zondagochtend zagen we het witte dons. Het eerste slechtvalkkuiken is geboren.'

Eerder dit jaar werd duidelijk dat er vier eieren liggen op grote hoogte aan de gevel van het gebouw van de Gasunie. Volgens Bal is het nu de periode waarin de eieren uitkomen al is het niet zeker of dit voor alle vier geldt.

Een tweede kuiken lijkt in elk geval op komst. Deze 'spiekte' al even door een gaatje in het ei naar buiten.

Bekijk HIER live hoe het gaat met de slechtvalken van de Gasunie.

