VCP weigert stukken onder geheimhouding in te zien: 'Dit moet in de openheid'

De Verenigde Communistische Partij (VCP) in Oldambt vertikt het om papierwerk in te zien, op de voorwaarde dat de partij tekent voor geheimhouding. 'Het moet in de openheid gebeuren', zegt raadslid Jan Kenter.

Het papierwerk dat de VCP in wil zien, gaat over ontwikkelingen aan de zuidkant van het winkelgebied in Winschoten. Vroeger stond daar een supermarkt. Die is door de gemeente opgekocht.

Publiekstrekker

Volgens Kenter is daarna geprobeerd een nieuwe supermarkt te bouwen, maar heeft de gemeente daar een stokje voor gestoken. Met als gevolg dat het zuidelijk deel van het winkelgebied nu een publiekstrekker mist.

'Wij zijn nieuwsgierig geworden en zijn gaan graven', vertelt Kenter. 'Dan wil je op den duur alles kunnen inzien.'

Geheim

De VCP mag de stukken wel inzien, maar onder één strikte voorwaarde: geheimhouding.

Kenter: 'We mogen kijken op een laptop op het gemeentehuis, maar dan moeten we tekenen voor geheimhouding. Dat gaan we niet doen, want dan mag je niets gebruiken. Je kunt er niet uit citeren. Dit is het monddood maken van de gemeenteraad.'

Mag helemaal niet

Bovendien, zegt de VCP, mag het college van burgemeester en wethouders helemaal niet beslissen of iets geheim moet blijven. 'De gemeenteraad is het hoogste orgaan', zegt Kenter. 'Dit moet eerst in de raad worden behandeld.'

Mocht een meerderheid van de gemeenteraad later alsnog aangegeven dat het papierwerk geheim moet blijven, dan gaat de VCP alsnog niet tekenen voor geheimhouding.

'Nee, zeker niet. Dat zou een blamage zijn voor deze raad. Je wilt dit in alle openheid doen', aldus Kenter.