Politiek in Stad worstelt met lachgasgebruik op Koningsdag

Hoe ga je om met lachgasgebruik in het uitgaansleven? De gemeentepolitiek in Stad worstelt met die vraag, want lachgas is niet verboden. Sterker nog: het wordt aangeboden in horecagelegenheden. Maar blij met het gebruik zijn politieke partijen niet.

Het gebruik van lachgas in het uitgaansleven is al een tijd onderwerp van gesprek. Na een evenement als Koningsdag ligt het onder een vergrootglas.

De mannen en vrouwen van Stadsbeheer die opruimen na Koningsnacht en Koningsdag, zien een trend. 'We zijn heel veel ballonnen en lachgaspatronen tegengekomen', zegt teamleider Richard Oosterloo. 'De tribune bij het VVV-kantoor aan de Grote Markt lag bezaaid met ballonnen.'

Ik vind niet dat we te krampachtig moeten reageren Julian Bushoff - Fractievoorzitter PvdA

Een rondgang door RTV Noord laat zien dat de gemeentepolitiek in Groningen worstelt met de vraag hoe omgegaan moet worden met lachgas. Zo meldde de NOS zondag dat steden als Alkmaar en Hoorn wél een verbod hadden ingesteld op de verkoop van lachgas.

Lastige discussie

Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid noemt het een lastige discussie. 'Ik vind niet dat we te krampachtig moeten reageren', zegt hij. 'Maar het is wel zorgelijk dat veel jongere mensen het gebruiken zonder dat ze weten wat de mogelijke gevolgen zijn.'

De PvdA-fractievoorzitter zag op Koningsnacht naar eigen zeggen veertien- en vijftienjarigen in de Poelestraat bij een kraam staan waar lachgasballonnen werden aangeboden. 'Dat lijkt me niet de bedoeling.'

Gebruikte lachgasballonnen in de Poelestraat.(Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)



Voorlichting

GroenLinks vindt dat de ontwikkelingen goed in de gaten moeten worden gehouden. 'Ik constateer dat het gebruik toeneemt', zegt fractievoorzitter Mirjam Wijnja. Zij pleit voor meer voorlichting. 'Want er zijn veel jonge mensen die het gebruiken.'

Niet voor verbieden

De VVD maakt zich ook zorgen over de gevolgen van lachgas. 'Het is niet een drug die je kunt verbieden, want de banketbakker heeft het gewoon nodig om z'n slagroom op te spuiten', zegt fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz. 'We zijn niet voor allerlei verboden, maar als de veiligheid in het geding is, moet je wel kijken wat je kunt doen.'

We moeten eerst kijken hoe groot het probleem is Ietje Jacobs-Setz - Fractievoorzitter VVD

Jacobs-Setz pleit net als GroenLinks en de PvdA voor monitoring. 'We moeten eerst kijken hoe groot het probleem is', zegt zij. 'Ik kan me goed voorstellen dat we hier binnenkort eens met de burgemeester over gaan praten.'

In gesprek met horeca

In gesprek gaan met de horeca die het lachgas verkoopt, wil de PvdA ook. 'In gesprek gaan kan nooit kwaad', aldus Bushoff. 'Je kunt er nu zo makkelijk aan komen. Misschien kunnen we kijken of ondernemers het iets minder aan kunnen bieden.'

Niet iedereen ziet overigens meteen een probleem in lachgas. PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren noemt het 'een beetje moeilijk doen' over zaken. 'Een hele provincie vol zetten met zonneparken en windmolens. Dat is pas slecht voor de gezondheid en het milieu. En dat is gewoon beleid in deze provincie.'

