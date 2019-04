Lycurgus buigt na vijf sets voor Orion in finale

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben in Doetinchem het tweede duel van de finalereeks na vijf sets verloren van Achterhoek Orion (3-2). Het staat nu 1-1 in de best-of-five serie.

Het eerste duel in de finaleserie werd vorige week zondag in eigen huis nog met 3-1 gewonnen.

In de eerste set kwam de thuisploeg al snel op een kleine voorsprong, die niet meer verloren ging (25-20). De tweede set was spannender. De Groningers waren aan het einde net iets beter (23-25).



Vreemd punt

Ook het derde bedrijf werd gewonnen door Lycurgus (22-25). Het laatste punt van de set werd toegekend aan Lycurgus, doordat Orion met een man te weinig in het veld stond. Dit gebeurde nadat Arjan Taaij iets te laat een time-out aangevraagd had, waardoor er verwarring ontstond over of het spel door zou gaan of niet.



Vijfde set

De vierde set ging met 25-21 naar Orion, mede dankzij uitblinker Shalev Saada, dus kwam er een beslissende vijfde set. In de laatste set maakte Joris Marcelis enkele belangrijke punten voor de thuisploeg.



Live

Woensdagavond speelt Lycurgus het derde duel van de finale in MartiniPlaza. De wedstrijd begint dan om 19.30 uur. Het duel is live te volgen via een stream op deze website. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Peter Barla.

