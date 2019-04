Arbiter Christian Mulder wil in Duitsland verder

Mulder wist vijf maanden geleden al dat het voor hem zou eindigen. Dat Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk zijn laatste duel als arbiter zou zijn, hoorde hij vorige week. De voetbalbond hanteert andere regels dan voorheen.

Teleurgesteld

'De KNVB moet tegenwoordig vaste contracten uitdelen', vertelt Mulder. 'Eerder konden ze oneindig putten uit scheidsrechters, maar nu is er in de CAO vastgelegd dat je na vier jaar een vast contract moet krijgen. In mijn groep zitten jongens die al acht jaar fluiten. Dan is de keus niet heel erg moeilijk', gaat hij teleurgesteld verder.

Vier jaar lang floot Mulder in de Eerste Divisie. Daarnaast trad hij in de Eredivisie op als vierde official en VAR. Bij evaluatiegesprekken was hem zelfs meegedeeld dat hij de potentie had om Eredivisiewedstrijden aan te kunnen. Op dat niveau is zijn broer Siemen Mulder wél actief als scheidsrechter.

'Op het niveau van de Eerste Divisie zijn er weinig slechte scheidsrechters. Je moet er dan echt met kop en schouders bovenuit steken om een plek te kunnen veroveren van iemand die al een vast contract heeft.'

Ambitie over de grens?

De 28-jarige arbiter blijft desondanks ambitie houden. Hij hoopt in Duitsland verder te kunnen als 'man in het zwart'. 'Het is nog even de vraag op welk niveau dat kan. Daar overleggen de KNVB en de Duitse voetbalbond nog over. 'Het liefst zo hoog mogelijk natuurlijk. De Bundesliga zou mooi zijn', besluit Mulder.

