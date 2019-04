Donar gaat met goed gevoel play-offs in na ruime zege tegen Apollo

Donar is daarmee vierde geworden in de competitie en start komende dinsdag in de eerste ronde van de play-offs met een thuiswedstrijd tegen Den Helder Suns.



Heft in handen

In de eerste minuten tegen Apollo was het nog een echte wedstrijd en nam Amsterdam, mede dankzij een driepunter van oud-Donar speler Aron Royé, een 2-6 voorsprong. Maar daarna nam Donar onder leiding van Lance Jeter en Jason Dourisseau het heft in handen en eindigde het eerste kwart in 23-11 voor de thuisploeg.



Geen strobreed

In het tweede kwart werd Donar geen strobreed in de weg gelegd door de gasten uit Amsterdam. De thuisploeg profiteerde optimaal van de geboden ruimte en liep via een paar fraaie aanvallen en driepunters uit naar een 50-22 voorsprong bij rust.



Teugels vieren

In de tweede helft liet Donar de teugels wat vieren en ging het schotpercentage naar beneden. Aan het einde van het derde kwart was de grote voorsprong dan ook iets geslonken: 68-46. Donar trapte in het laatste kwart het gaspedaal weer flink in en vermaakte het publiek af en toe met fraaie scores waaronder een spetterende dunk van Shane Hammink. Met een driepunter van Tim Hoeve in de laatste seconde werd de eindstand 101-57.



Schema play-offs

Topscorer van Donar was Rienk Mast met 22 punten. Komende dinsdag begint Donar om 19.00 uur de play-offs met een thuiswedstrijd in MartiniPlaza tegen Den Helder Suns. Donderavond is het tweede duel in Den Helder, waarna een eventuele beslissende derde wedstrijd volgende week zaterdagmiddag om 14.00 uur weer in Groningen plaats vindt.

Lees ook:

- Donar delft na verlenging onderspit tegen koploper Leiden