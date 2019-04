Eén gewonde bij steekincident in Stad

Aan de Barestraat in de stad Groningen heeft zondag aan het einde van de middag een steekincident plaatsgevonden. Eén persoon raakte gewond en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Toen de politie in de straat ter plaatse kwam om poolshoogte te nemen, was ook de vermoedelijke dader van de steekpartij daar nog aanwezig. De verdachte werd meteen aangehouden. Het mes waarmee was gestoken, werd teruggevonden in een put.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Zo is niet bekend hoe de steekpartij is ontstaan en wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer.