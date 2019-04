Braal en Hammink: 'Wij zijn favoriet tegen Den Helder'

Hammink: 'Dit was de ideale wedstrijd om de play-offs in te gaan'

De reguliere competitie werd afgesloten met een ruime overwinning zodat het vizier nu meteen op de play-offs gericht kan worden, te beginnen aanstaande dinsdag met het eerste duel in kwartfinale tegen Den Helder Suns. Aanvang om 19.00 uur in MartiniPlaza.

Tevreden

Braal was tevreden over de overwinning tegen Apollo (101-57) en kijkt nu uit naar de confrontatie met Den Helder in de play-offs. 'Den Helder is gegroeid in het seizoen, ook als organisatie de laatste jaren.'

Favoriet

'Complimenten voor hun. Ik verwacht een knokkend team dat goed voorbereid naar de wedstrijden komt. Zo hoort het ook in play-off basketbal. In deze eerste ronde zijn wij favoriet', besluit Braal.

Dunking Hammink

Shane Hammink maakte een mooie dunk in de wedstrijd tegen Apollo Amsterdam. 'Ik zag het gat in hun verdediging en benutte de mogelijkheid. Mijn eerste dunk in MartiniPlaza, dat voelt altijd goed.'

Vertrouwen

Hammink ziet de play-offs met vertrouwen tegemoet. 'Ik hoop dat we kampioen worden. Tegen Den Helder zal het niet makkelijk worden, maar we hebben dit seizoen al vaak van ze gewonnen. Hopelijk winnen we deze best-of-three in twee wedstrijden.'

Lees ook:

- Donar gaat met goed gevoel play-offs in na ruime zege tegen Apollo