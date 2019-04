Taaij: 'We weten wat we moeten doen: twee wedstrijden winnen'

Kooistra: 'We missen net een paar cruciale ballen in de vijfde set'

'Beide ploegen zitten het hele jaar al dichtbij elkaar, dit was daar een afspiegeling van', legt Kooistra uit. 'In de vijfde set kwamen we achter, maar daarna goed terug. We misten toen een aantal cruciale punten en dat heeft ons de overwinning gekost.'

Spannende serie

Lycurgus-coach Arjan Taaij had al voorspeld dat het een spannende serie kon worden tegen Orion. 'Dat is gebaseerd op het hele jaar, dat zie je vandaag ook terug', vertelt Taaij. 'Het niveau ging op en neer aan beide kanten. Elke set heeft zijn eigen verhaal. In de 4e en 5e set hadden we alleen aanvallend te weinig in te brengen.'

Lees ook:

- Lycurgus buigt na vijf sets voor Orion in finale