Lopend Vuur: We maken ons veel te druk om lachgas

Sinds Koningsdag staat lachgas ineens volop in de belangstelling. Met name jongeren gebruiken de met gas gevulde ballonnen, die een kortstondige kick geven.

Lachgas is niet verboden en wordt zelfs in horecagelegenheden aangeboden. In de stad-Groninger politiek maken diverse partijen zich zorgen.

In Amsterdam zijn op Koningsdag tientallen mensen door ambulancemedewerkers behandeld, nadat ze onwel waren geworden door lachgas, meldt AT5. In plaatsen als Hoorn en Alkmaar was de verkoop op Koningsdag verboden. In Winschoten werd vorig jaar al een poging gedaan om het gebruik van lachgas aan banden te leggen.

Volgens de GGD is het gebruik van lachgas beperkt, zo schrijft de NOS. 'Door het in- en uitademen in de ballon kan tijdelijk zuurstoftekort ontstaan. Mensen kunnen daardoor misselijk of duizelig worden of hoofdpijn krijgen.' Volgens verslavingsinstelling Jellinek kunnen de gevolgen bij langdurig gebruik ernstiger zijn. Mensen zouden er zelfs hersenschade aan over kunnen houden.

Brandwondencentra waarschuwden eerder deze maand nog voor het risico op brandwonden door bevriezingsverschijnselen.

Hoe kijk jij hiernaar? Is de zorg terecht of zijn alcohol, sigaretten en drugs veel gevaarlijker?

