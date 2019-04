Rondje Groningen: Politie, er zit een ree in mijn grille

Even bijkomen van de veldslag in Game of Thrones? Of gewoon afleiding nodig op een voor jou doodnormale maandagavond? Geen zorgen, hier issie weer: de eerste Rondje Groningen van de week.

Rondje Groningen

1) Opschudding bij de rechtbank

Even schrikken vanochtend, maar de mensen in de rechtbank in Groningen stonden vanochtend plots op straat na een alarm.

Het ging om een oefening, werd later duidelijk.

2) Waar is hier de fietsenstalling?

Waar stal je nou je fiets rondom het vernieuwde openluchtzwembad in Stad?

3) Je moet er wat voor over hebben

Want het is natuurlijk wel waar.

4) Groningen is overal

En ook in de pier in Southend-on-Sea, waarnaar het makkelijk vliegen is vanaf Eelde. Op dit huisje wordt reclame gemaakt voor de Martinitoren, het Stadhuis, het Goudkantoor, een Terp (dat moet natuurlijk een Wierde zijn), de Stadsschouwburg en natuurpark Lauwersmeer. Nothing tops Groningen.

5) Een tweede stadsstrand

Koningsdag is achter de rug en daarmee de officiële openingsdag ook, maar nu is ie dan écht open in zijn vorm waarin ie bedoeld is (ergo: zonder bijzonere evenementen): het tweede stadsstrand in Groningen. Bij het Suikerunie-terrein.

6) Niks Rome

Gewoon Groningen. Weet jij waar?

7) Bedankt, Koningsdag!

Artiesten blikken terug op een fijn Gronings oranjefeestje.

Ook vanuit het publiek hadden Kingsland en Koningsdag in Stad wel iets trouwens.



8) Politie, er zit een ree in m'n grille

Opmerkelijk bericht bij Oldambtnu.nl. Een 25-jarige beschonken Duitser reed afgelopen zaterdagochtend in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland, een ree aangereden. Die activeerden de airbags, maar de man reed gewoon door richting Leer.

9) HEET VAN DE NAALD

Beelden van de slechtvalk en de jonkies in de Gasunie.

10) Volg je eigen stroom...

... want het tij zal keren. Mooie afsluiter Marcel!

Ja, het is meivakantie. Maar Rondje Groningen is er ook deze week elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Moi!