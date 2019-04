Aduard krijgt koeienoversteekplaats: 'Let op! Er kan nog een koe aankomen'

'Onze koeien worden de hele dag door gemolken en dan is het mooi als ze ook zelf naar huis kunnen komen', zegt Kor. Tweederde deel van het weiland van de familie Van der Vis ligt aan de overkant van de weg en dus moeten de koeien de straat oversteken.

Tunnel of oversteekplaats

'We zochten naar een oplossing: een tunnel of een oversteekplaats', vertelt Thijs. 'Toen hebben we de gemeente gepolst. Die heeft gekeken hoe druk het hier is en vervolgens kregen we toestemming voor een oversteekplaats.'

In de Gaaikemadijk voor de boerderij van Van der Vis komen twee wildroosters haaks op de weg te liggen. Tussen beide roosters komt een oversteekplaats van vijf meter breed. 'Het pad moet zo breed, omdat de koeien de roosters anders alsnog als een hindernis zien', legt Thijs uit.

In groepjes

De koeienoversteekplaats moet over vijf weken klaar zijn. Dan kan het dus zijn dat je in Aduard even moet wachten op een groepje overstekende koeien. 'Meestal gaan ze in groepjes van vijf of tien', zegt Kor. 'Maar je komt eerst in een 30 km-zone en dan zie je wel of er koeien aankomen of niet.'