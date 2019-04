'Vergoed behandeling rookverslaving; het is een sluipmoordenaar'

Mensen die verslaafd zijn aan roken, zouden een behandeling in een verslavingskliniek vergoed moeten krijgen, net zoals drank- en drugsverslaafden. Dat schrijft Jeroen Hinneman van Verslavingszorg Noord-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij pleit voor ander beleid om een einde te maken aan ruim 20.000 doden per jaar door het roken.

Wanhopige rokers

De kliniek van Hinneman wordt wekelijks gebeld door particulieren met een vraag om hulp. 'Dan gaat het om mensen die zelf willen stoppen en alles al geprobeerd hebben, wat niet lukt, en echt wanhopig zijn', zegt hij tegen Omrop Fryslân.

Volgens hem telt Nederland zo'n drie miljoen rokers, waarvan de helft tot zware roker kan worden gerekend.



We hebben er meer voor over om mensen te helpen die nú overlast veroorzaken, dan mensen die deze sluipmoordenaar als verslaving hebben Robert de Graaf - Verslavingsarts

'Slechte gewoonte'

Volgens Robert de Graaf, collega van Hinneman bij Verslavingszorg Noord Nederland, heerst er in Nederland een verkeerde denkwijze over rookverslaving. 'Dat zien we nog steeds als een eigen keuze en een slechte gewoonte.'

'Dat heeft denk ik te maken met de ellende die alcohol- en drugsverslaving geven. Dat we dat als ziekte moeten zien, waren we het vrij snel over eens. Maar rokers blijven gewoon functioneren, tot ze op een gegeven moment ziek worden. Ze verdwijnen langzaam uit het straatbeeld en overlijden uiteindelijk.'

'We hebben er dus meer voor over om mensen die nú overlast veroorzaken te helpen, dan mensen die deze sluipmoordenaar als verslaving hebben.'



De medische beroepsgroep is in dezelfde valkuil getrapt: dat roken een slechte gewoonte is en geen ziekte Robert de Graaf - Verslavingsarts

Roken is slechter dan stress

Dat rookverslaving een onderschat probleem is, blijkt volgens De Graaf wel uit adviezen die medisch specialisten hun patiënten soms geven. Zo zijn er huisartsen die rookverslaafde zwangeren adviseren om 'dan maar wat minder te roken, dat is nog altijd beter dan stress'.

'En ook cardiologen doen dit. Dat moet echt stoppen. Als je stopt met roken, wordt de stress bijna altijd minder. Aan het begin niet, maar dat zijn afkickverschijnselen. De medische beroepsgroep is hier in dezelfde valkuil getrapt, dat roken een slechte gewoonte is en geen ziekte. Die zijn we dan ook aan het bijscholen. Daarom is het ook zo belangrijk dat deze behandeling wordt vergoed. Dan kun je er als huisarts over praten en kun je patiënten altijd doorverwijzen naar ons.'

Alleen gecombineerd behandeling mogelijk

Rookverslaafden kunnen zich nu al laten behandelen, maar maken geen aanspraak op een vergoeding uit het basispakket. Daarom worden dergelijke behandelingen zoveel mogelijk gecombineerd, zegt De Graaf.

'Het wordt bijvoorbeeld meebehandeld binnen de kosten voor iemands alcoholverslaving. Maar zodra die behandeling klaar is, moet iemand soms nog een tijd door met zijn of haar tabaksverslaving. En dat kan dan eigenlijk niet.'

'Wacht niet op onderzoek'

Hoeveel Nederlanders zich zullen melden met een rookverslaving, kan De Graaf moeilijk inschatten. Hij houdt het op 'enkele duizenden, misschien tienduizenden.' Wachten op onderzoek naar die behoefte is volgens hem niet verstandig.

'Als we wachten tot het bewijs er is, gaan al die mensen ondertussen dood. Let wel: elk half uur sterft er in Nederland iemand aan roken.'

Kamerdebat

Binnenkort debateert de Tweede Kamer over het Nationaal Preventieakkoord. Tijdens dat debat komt ook de het onderwerp rookverslaving aan de orde.