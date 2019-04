Buijs: 'Voordeel dat er voor vanavond geen regen wordt voorspeld'

Eerst even terug naar afgelopen woensdagavond. Paul Gladon schiet Groningen in de 55ste minuut op voorsprong, nadat Lennart Thy vlak na de pauze de gelijkmaker voor zijn rekening had genomen. Na de goal van Gladon wordt er niet meer gevoetbald vanwege langdurig onweer.

Dus wordt het restant, zo'n vijfendertig minuten, vanavond uitgespeeld. 'Het voordeel is dat er nu geen regen is voorspeld', grapt Danny Buijs, die waarschijnlijk al een aantal weerapps heeft bekeken.

We hebben gewoon geprobeerd om ons normaal voor te bereiden Danny Buijs - Trainer FC Groningen

Normale voorbereiding geprobeerd

'Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. We hebben gewoon geprobeerd om ons normaal voor te bereiden en met dezelfde intentie aan de wedstrijd te beginnen als normaal', zegt Buijs de middag voor de wedstrijd.

Toch beseft de trainer ook dat het heel anders kan lopen. 'Normaal gesproken begint een ploeg niet met heel veel risico aan een wedstrijd. De kans is wel dat Zwolle dat nu gaat doen. We moeten gewoon op alles voorbereid zijn en van onze eigen kracht uitgaan.'

'Blij dat we voorstaan'

De trainer van FC Groningen stuurt ook gewoon dezelfde elf namen het veld in als afgelopen woensdag. 'Alleen met een doktersverklaring mag je een geblesseerde speler vervangen. Bij ons is verder niemand geblesseerd, dus we gaan gewoon met dezelfde elf beginnen. Je bent natuurlijk daarna vrij om te wisselen, maar dat zal blijken', aldus Buijs.

FC Groningen kwam woensdag niet goed uit de kleedkamer, maar herstelde zich de laatste minuten van de wedstrijd. 'We herpakten ons goed en maakten toen ook die goal. We zullen zien hoe het vanavond staat, maar dat zal na een paar minuten wel duidelijk zijn. Ik ben ook blij dat we met een voorsprong beginnen. We staan gewoon een goal voor en moet ons eigen niveau halen', besluit de trainer van FC Groningen.

Vanavond 19.30 uur

FC Groningen Live begint vanavond om 19.30 uur op Radio Noord. Oetse Eilander is de presentator en Wim Masker de analist. Vanuit het stadion doet Stefan Bleeker het wedstrijdverslag. Online en in de app volg je de wedstrijd via de radiostream en ons liveblog.

Lees ook:

- Wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Groningen gestaakt, restant uitgespeeld op maandag 29 april

- Lees terug: duel tussen PEC en Groningen gestaakt vanwege bliksemschichten en noodweer

- Warming-up: PEC Zwolle - FC Groningen