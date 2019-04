Groninger bouwde in paar jaar 'een waar drugsimperium' op

De man handelde onder meer in cocaïne (Foto: SXC.hu)

Een 23-jarige Groninger hangt anderhalf jaar gevangenisstraf boven het hoofd wegens drugsdealen. Van deze straf is een half jaar voorwaardelijk.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) bouwde de man 'een waar drugsimperium' op. De Stadjer zou van maart 2016 tot medio 2018 vanuit zijn huis aan de Kleine Blekerstraat in Groningen en op straat vanuit zijn rugzak hebben gedeald in cocaïne, speed en xtc.

De officier van justitie vindt het opmerkelijk dat de man ruim twee jaar zijn gang kon gaan zonder gepakt te worden.

'Van alle markten thuis'

Na een tweetal meldingen werd het pand waar de man woonde in de gaten gehouden. Op 18 juni vorig jaar hielden agenten de man staande in het centrum van de stad. Hij stond op het punt drugs te verkopen aan een jonge vrouw.

De deal kon door ingrijpen van de politie voorkomen worden. In de rugzak van de man werden xtc-pillen, speed en cocaïne gevonden.

'Drugsadministratie'

In het huis van de man stuitte men op een 'drugsadministratie', bijgehouden vanaf 2017. Daarin stond ook vermeld dat de Stadjer in twee weken tijd zeshonderd tot duizend xtc-pillen had verkocht. Ook zijn mobiele telefoons verraadden dealergedrag.

Tegenover de rechter zei de Stadjer dat hij 'wel eens wat had gedeald', maar niet ruim twee jaar lang. 'Dat is is veel korter. Nooit dik twee jaar.'

Bedreigd door kopers van drugs

Het OM vermoedt dat de man al langer in drugs handelde. Toch kan de aanklager dat niet hardmaken. In september 2015 zou de man bedreigd zijn geweest door mensen aan wie hij drugs had verkocht.

De officier vindt het dealen vanaf maart 2016 tot de dag dat hij gepakt werd, 18 juni vorig jaar, wél bewezen.

Tweeduizend euro geript

Vlak voor zijn aanhouding in Stad, in juni vorig jaar, zou de man geript zijn van al zijn geld. Dat zou een bedrag van rond de tweeduizend euro zijn, alus de jonge Stadjer. 'Wat van dat verhaal klopt, is gissen', aldus de officier.

De Stadjer heeft geen strafblad. Hoeveel hij aan crimineel verdiend geld aan de Staat terug moet betalen, wordt in een andere zitting besproken.

Uitspraak in deze zaak is over twee weken.