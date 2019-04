Bedreigingen: Geen wandeling Kamp Westerbork - Groningen in Nacht van de Vluchteling (update)

Dat heeft de organisatie maandagmidag bekend gemaakt. Met name het herinneringscentrum zou last hebben gehad van 'aanhoudende bedreigingen, grove beledigingen en intimidaties.. De 'impact van op de organisatie en daarmee deelnemers en vrijwilligers is te groot', schrijft de organisatie.

Kritiek op evenement

Wat de bedreigingen precies behelzen, wordt door de organisatie niet vrijgegeven. Volgens Gerard van Mourik van de Stichting Vluchteling waren ze ernstig genoeg om voor de veiligheid van de ruim 400 deelnemende lopers en de betrokken vrijwilligers te vrezen. Hij heeft bij de politie aangifte gedaan van de bedreigingen. Van Mourik wil weinig kwijt over de afzenders: 'We willen niet nog meer beledigingen en intimidatie oproepen, en ook niet nog meer pijn en verdriet veroorzaken.'

Er is al langere tijd kritiek op de wandeling. Eddo Verdoner, voorzitter van het Centraal Joods Overleg, sprak in januari in De Telegraaf al uit dat 'de Holocaust niet hoort te worden ingezet voor andere zaken'. Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet noemde het evenement 'schandalig'.

Spijt of niet

Het besluit tot afgelasting is genomen na intensief overleg van de organiserende partijen Stichting Vluchteling en Herinneringscentrum Kamp Westerbork met politie en burgemeester Damsma van de gemeente Midden-Drenthe.

Van Mourik: 'Het was een moeilijk besluit om te nemen. We hadden vol overtuiging gekozen voor het Herinneringscentrum als startplaats en we nemen daar nu vol overtuiging weer afstand van. Of u daarmee kunt concluderen dat we achteraf spijt hebben van deze locatiekeuze laat ik aan u over.' De organisatie zorgt voor vervoer van de deelnemende lopers naar de andere locaties van de Nacht van de Vluchteling.

Stichting Vluchteling

Directeur Tineke Ceelen van de Stichting Vluchteling is bedroefd over de afgelasting: 'Stichting Vluchteling heeft haar wortels in de verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog. Vanuit die geschiedenis zijn wij sinds vele jaren betrokken bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork dat volgens ons een belangrijke rol heeft te spelen in hedendaagse discussies over oorlog en conflict, en dan uiteraard ook over vluchtelingen. Het is diep triest dat juist Herinneringscentrum Kamp Westerbork onder druk van bedreigingen deze belangrijke taak niet kan uitvoeren.'

Mulder

Directeur Dirk Mulder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork: 'Wij betreuren het dat het anno 2019 niet mogelijk is om een wandeling met een doel dat zo nauw verwant is aan de ontstaansgeschiedenis van kamp Westerbork te organiseren.'

'Ondanks de afgelasting zullen we doorgaan met de activiteiten rond 80 jaar vluchtelingenkamp Westerbork. En zullen we vasthouden aan het beleid waarin ook aandacht is aan het thema vluchtelingen toen en nu.'

Lopers

De bijna vierhonderd lopers die zich voor de route Westerbork-Groningen hadden opgegeven, kunnen op 15 juni starten vanuit een van de andere vier locaties van de Nacht van de Vluchteling: Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Nijmegen. Op deze startlocaties zal ook aandacht besteed worden aan het ontstaan van het 'Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork' 80 jaar geleden.

