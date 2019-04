Boog van Ziel wordt hersteld: 'Die 200.000 euro zijn het probleem niet'

De Rijkmonumentale Boog van Ziel in Termunterzijl gaat volgens wethouder Jan Menninga van Delzijl worden hersteld. Het herstel gaat in ieder geval 200.000 euro of meer kosten.

Maar dat is volgens wethouder Jan Menninga niet de grootste uitdaging.

'We moeten eerst bepalen wat de tonnage van brug wordt. Als we willen dat er vrachtwagens van 30 ton over brug kunnen kost het herstel 200.000 euro, maar als we willen dat er vrachtwagens van 50 ton over gaan wordt het veel duurder.'

'Maar als we kiezen voor auto's van 30 ton moeten we ook met een verkeersplan komen', weet de wethouder. 'Buitenlands vrachtauto's worden door de navigatie deze kant opgestuurd als ze de A7 op willen. Daar moet een omleidingsroute voor komen.'

'Het uitzoeken van de juiste aannemer is het probleem. Niet elke aannemer kan het doen.'

Om de boog te herstellen moet de gemeente samenwerken met waterschap Aa en Hunze, omdat er ook onder water gedaan moet worden geklust.

Bewoners worden ingelicht in mei

De gemeente heeft in mei een bewonersbijeenkomst gepland vanwege verschillende projecten. Menninga verwacht dan ook meer mededelingen te kunnen doen over de toekomst van de Boog van Ziel.

'Ik wil dat de Boog van Ziel goed wordt hersteld, ook naar de toekomst toe. We moeten daar veilig over kunnen en hij moet nog heel lang in stand blijven.'

Wat is er gebeurd?

In februari werd bekend dat vrachtwagens die werkzaamheden verrichten in de Breebaartpolder schade aangericht hebben aan de Boog van Ziel. De gemeente en het Groninger Landschap hebben een inschattingsfout gemaakt met de vergunning en de route van de vrachtwagens.

De de monumentale sluis en brug uit 1725 raakte door het intensieve vrachtverkeer beschadigd. Ook verzakte de weg. Die is inmiddels hersteld.

Lees ook:

- Door vrachtverkeer gescheurde weg krijgt met spoed nieuwe asfaltlaag

- Gemeente gaat diep door het stof voor 'Ziel' en Termunten

- Zandwagens blijven door Termunten rijden, gemeente neemt maatregelen