Musselkanaalster muzikant op Europese tournee met YouTube-sterren (update)

Gaat er geen belletje rinkelen bij het horen van de namen? Dat is niet zo gek, want je hoort bovengenoemde artiesten niet op de radio, maar via YouTube.

Boyce Avenue maakt covers van bekende nummers. De drie broers hebben inmiddels meer dan 12 miljoen abonnees op YouTube en zijn mateloos populair in Amerika.

En Emma Heesters? 'Dat is een Nederlandse YouTuber met bijna 1,5 miljoen abonnes. In Amerika is ze heel goed bezig en werkt ze samen met heel veel bekende YouTubers. Zij heeft mij gevraagd haar te begeleiden in alle Europese hoofdsteden.'

Toen deze aanvraag binnenkwam, dacht ik: droom ik? Klopt dit wel? Jasper Stuut - muzikant

De reis brengt Stuut langs grote steden als Amsterdam, Berlijn, Zürich en Parijs. De bedoeling is dat hij Heesters muzikaal begeleidt tijdens de tour.' Dit is echt heel groot, een droom die uitkomt. Elke muzikant wil dit en ik mag het doen. Toen deze aanvraag binnenkwam, dacht ik: Droom ik? Klopt dit wel?'

Toch had het niet veel gescheeld of zijn droom was nooit werkelijkheid geworden. 'Ik heb eerst nog hun mailtje over het hoofd gezien', lacht Stuut. Omdat antwoord uitbleef, werd druk gezocht naar iemand anders.

'Gelukkig zag ik de mail nog net op tijd en heb meteen gebeld. Ze zeiden: dat komt goed uit, we hebben 25 muzikanten die zich hebben gemeld, maar we willen jou. Dat is echt cool.'

Van hot naar her

De komende twee weken repeteren Heesters en Stuut twee dagen lang in Amsterdam. 'Daarna zijn we vanaf dag één samen en echt acht dagen met z'n allen op pad. Doorgaans met een vliegtuig en taxi's naar hotel en podia en daarna terug naar het vliegveld. Dat gaat het zijn de hele week.'

