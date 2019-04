Live: Groningen heeft nog vijf minuten om de opgelopen schade te repareren

Kaj Sierhuis had de FC in de eerste helft op voorsprong gezet, Lennart Thy maakte vlak na rust gelijk. Het duel in Zwolle wordt hervat met nog 34 minuten op de klok.

Dezelfde opstelling

Beide ploegen moeten in dezelfde opstelling van voor de onderbreking aantreden. Als Groningen de voorsprong weet te behouden of uit te breiden klimt de formatie van coach Danny Buijs naar de achtste plek in de eredivisie.

Bekerfinale

Als Ajax in de bekerfinale Willem II verslaat is deze positie voldoende voor deelname aan de play-offs om Europees voetbal. PEC is al zo goed als gevrijwaard van degradatiezorgen, maar speelt zich ook mathematisch veilig als het vanavond minimaal een punt pakt. Het gat de nummer zestien De Graafschap is nu zes punten.

Liveblog

Volg de ontknoping van deze tweestrijd via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen

(4-4-2)

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Doan, Bruns, Memisevic, Bel Hassani; Gladon en Sierhuis.

PEC Zwolle (4-3-3)

Boer; Ehizibue, Van Polen, Lachman, Paal; Hamer, Namli, Clement; Van Crooij, Thy, Van Duinen.

Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof

