Pieta Loots: afscheid met een 'dikke smok'

De koningin van de ouderenzorg in Veendam nam maandag na een bewogen loopbaan afscheid. Na 32 jaar is Pieta Loots met pensioen.

Nee, ze werd nog nooit Groninger van het Jaar. Maar in Veendam zijn er ongetwijfeld mensen die vinden dat Pieta Loots voor die titel in aanmerking komt. Welzijnswerker in de ouderenzorg, vrijwilliger bij de vergane trots BV Veendam en stemmenkanon voor de Partij van de Arbeid. Liefst drie keer werd ze met voorkeursstemmen verkozen tot raadslid voor de PeevanderAa.

Loots is geen bestuurder, geen baantjesjager, maar staat juist dichtbij de mensen. Ieder dorp of stad heeft een vriendelijke, lieve tante die het halve dorp kent en waar de gemeenschap op kan rekenen. Voor Veendam is Loots die vrouw.

Geelzwarte liefde

'Pff, wat ik allemaal al gedaan heb. Actief bij stichting Bogdike, bij de Sixties, hier op mijn werk, en één van mijn grootste liefdes waren onze geelzwarte vrienden, de BV Veendam', lacht Loots.

En juist die geelzwarte liefde speelde een belangrijke rol in het turbulente leven van Loots. Auteur Willem Molema wijdde er een hoofdstuk aan in zijn boek 'De eeuwige geest van de Langeleegte.'

Alleenstaande moeder met hbo-diploma

Pieta Loots kreeg, zo beschrijft Molema, eind jaren '70, begin jaren '80, een relatie met de voetballer Freddy Oldenburger, dan spits bij BV Veendam. Uit die relatie komt dochter Merove voort, maar Loots komt er alleen voor te staan en brengt haar grote liefde Merove alleen groot.

'Dat was heel pittig', vertelt ze over die tijd. 'Ik deed een studie naast mijn werk in de weekenden. Ik werkte toen al op de Jacob Bruggemacentrum in Veendam, en gebruikte het centrum ook om daar in de weekenden te leren. Maar nee, dat was niet gemakkelijk.'

Loots was, zoals wetenschappers dat anno 2019 duiden, een vrouw met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar Loots knokte zich omhoog, als alleenstaand moeder met kind, richting een hbo-diploma. In de volksmond was ze de onbenoemde koningin van de ouderenzorg in Veendam.

'Eerst op vakantie'

Aan die periode komt na 32 jaar een einde. Stilzitten is er niet bij. Partijgenoot en oud-wethouder Klaas Steenhuis heeft haar gevraagd vrijwilliger te worden bij de Voedselbank. Loots moet stiekem lachen om al die klusjes die op haar pad komen.

'Ik ben denk ik wel vrij verstandig geweest. Ik ga eerst vakantie vieren en ik heb gezegd: ik ga er in september over nadenken en kom op 1 januari 2020 maar weer. Maar aan de andere kant, ik kan ook niet stoppen, dus wie weet wordt het wel eerder', lacht Loots.