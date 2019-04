Internetkastje verplaatst uit respect voor verzetsstrijdersbankje

Een internetkastje in Wedderveer, vlakbij het bankje ter nagedachtenis aan verzetsstrijder Albert Wubs, is verplaatst.

'Bij een aantal mensen en bij ons bleek het kastje toch niet helemaal prettig te staan bij een bankje met een verhaal', zegt Ton op de Weegh van Stichting Snel Internet Westerwolde & Stadskanaal.

Wie was Albert Wubs?

Albert Wubs was gedurende de Tweede Wereldoorlog onderwijzer in Wedderveer. Hij zat in het verzet, maar werd opgepakt door de Duitsers. In 1944 overleed hij in concentratiekamp Neuengamme.

Onbekend met de regio

Het kastje werd geplaatst door Mabin Groningen, dat glasvezel aanlegt. 'De plek was aangewezen door de gemeente Westerwolde. 'Een week of twee geleden kwam de vraag: Wie heeft dit beslist en kan dat niet anders?'' De betrokkenen kwamen tot de conclusie dat het inderdaad niet gepast was.

Binnen een poep en een scheet werd het kastje verplaatst. 'De mensen van Mabin komen niet uit deze streek en kennen het verhaal erachter niet. Achteraf kun je zeggen: de gemeente had beter kunnen weten. Een lesje geschiedenis? Ja, dat denk ik wel.'