Buijs: 'Hoe we de 2-2 weggeven, dat is lachwekkend'

'We hadden afgesproken om vol druk te te zetten, maar kwamen daar geen moment aan toe. Als je met lange mensen als Memisevic, Chabot en Te Wierik zo de 2-2 moet toestaan. Dat mag gewoon niet gebeuren. Ik heb hier totaal geen verklaring voor.'

Omdraaien

Buijs probeerde het om te draaien en met drie spitsen te gaan spelen. Toch kreeg zijn ploeg geen druk op Zwolle. 'Ik ben onderdeel van het team, dus ook verantwoordelijk,' legt Buijs uit. 'Ook de derde tegengoal was schrijnend. Fouten maken is menselijk, maar op dit niveau wordt dat meteen afgestraft.'

Wedstrijdplan valt in duigen

Ook aanvoerder Mike te Wierik had gezien dat het wedstrijdplan geen moment werd uitgevoerd. 'Vanaf het begin stonden we niet goed, gingen achteruit lopen. Dan slaat de twijfel toe en kan dit gebeuren. Dat mag natuurlijk niet. We moeten heel goed bij elkaar te rade gaan hoe dit heeft kunnen gebeuren,' aldus Te Wierik.

Zwaar onder de maat

'Dit mogen we onszelf ontzettend kwalijk nemen. Er komen op een maandagavond 450 supporters speciaal voor ons mee, waarvoor petje af, en dan laten we dit zien. Echt zwaar onder de maat. We moeten ons in de laatste wedstrijden proberen op te richten. Feit is dat we plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal niet meer in eigen hand hebben. Als we zo spelen hebben we daar trouwens ook helemaal niets te zoeken', sluit de aanvoerder realistisch af.

Afgebluft

Middenvelder Ilias Bel Hassani kon zijn ogen niet geloven na afloop van de pijnlijke nederlaag tegen Zwolle. 'We zijn gewoon op alle fronten afgebluft en hebben als team gefaald, ik heb gefaald. Als wij niet alles geven dan zijn wij absoluut niet goed genoeg. Dat is vanavond maar weer eens bewezen.'

Niets klopte

Bel Hassani had gezien dat niets klopte bij FC Groningen. 'We hadden op deze situatie getraind, wisten dat Zwolle meteen druk zou zetten. En dan reageren we zo, ver onder ons niveau.'

Blijft Bel Hassani?

Over zijn persoonlijke situatie is al duidelijkeid, maar dit wou de dribbelaar nog niet prijsgeven. 'Ik weet al wat de beslissing is (terug naar AZ of bij de FC blijven,red), maar dat laat ik jullie op 1 mei weten.'

