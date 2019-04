Drie auto's in brand gevlogen in Stad (update)

In de nacht van maandag op dinsdag zijn in de stad Groningen in totaal drie auto's uitgebrand.

Aan de Rooseveltstraat in de wijk Corpus den Hoorn vlogen rond 23.00 uur twee auto's in brand. De brand ontstond bij de middelste van drie auto's, maar sloeg over naar een van de twee auto's die er naast stonden. De brandweer heeft de brand geblust.

Ook aan de Klaprooslaan ging een auto in vlammen op (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)



Oosterpark

Rond 03.30 uur brandde aan de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk een geparkeerde auto uit. Dat was de tweede autobrand in die wijk in een week tijd. Vorige week woensdag gingen aan de Duiventil ook al twee auto's in vlammen op.

Of er een verband bestaat tussen de autobranden, is niet duidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Update: Dit bericht is aangevuld met de autobrand in de Oosterparkwijk.



