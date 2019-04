Drie auto's in brand in Stad (update)

In de wijk Corpus den Hoorn gingen twee auto's in vlammen op (Foto: Rick ten Cate/ProNews)

In de nacht van maandag op dinsdag zijn in de stad Groningen in totaal drie auto's uitgebrand.

Aan de F.D. Rooseveltstraat in de wijk Hoornsemeer vlogen rond 23.00 uur twee auto's in brand. De brand ontstond bij de middelste van drie auto's, maar sloeg over naar een van de twee auto's die er naast stonden. De brandweer heeft de brand geblust.

Ook aan de Klaprooslaan ging een auto in vlammen op (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)



Oosterpark

Rond 03.30 uur brandde aan de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk een geparkeerde auto uit. Dat was de tweede autobrand in die wijk in een week tijd. Vorige week woensdag gingen aan de Duiventil ook al twee auto's in vlammen op.

Of er een verband bestaat tussen de autobranden, is niet duidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld.



'Vooral de achterkant is goed uitgebrand'

Verslaggever Elwin Baas ging dinsdagochtend langs bij de uitgebrande auto aan de Klaprooslaan. Hij vertelt wat hij aantrof:

'Wat vooral opvalt is dat de achterzijde goed is uitgebrand: de banden zijn kapot en de velgen hangen op straat. Aan de voorzijde zitten de banden er juist nog goed op. Verder staat de kofferbak open, met daarin allemaal verschroeid materiaal. Het stinkt ook nog behoorlijk en op de weg ligt zwarte aanslag en veel bluswater.'

Update: Dit bericht is aangevuld met de autobrand in de Oosterparkwijk én een video van de uitgebrande auto.



Update 2: Volgens de politie is bij minstens één brand sprake van brandstichting



