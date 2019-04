Lopend Vuur: FC Groningen heeft niets te zoeken in de play-offs om Europees voetbal

FC Groningen had gisteren een goede slag kunnen slaan in de strijd om een plekje in de play-offs om Europees voetbal. Bij winst op Zwolle was de FC naar de achtste plek geklommen.

De nummer acht van de competitie mag, als Ajax de beker wint, meedoen aan die play-offs.

Maar FC Groningen won maandagavond niet. In de 34 minuten die nog gespeeld moesten worden scoorde PEC Zwolle twee keer. Groningen keerde met lege handen huiswaarts.

Sterk na de winter

Na een beroerde start van de competitie ging het na de winterstop goed met FC Groningen. De laatste plaats in de eredivisie werd ingeruild voor een plek in het linkerrijtje. De komst van enkele nieuwe spelers in de winterstop bleek de juiste impuls te zijn.



Weinig gescoord

FC Groningen scoort weinig doelpunten. Alleen NAC Breda scoorde er nog minder. Daar staat tegenover dat de verdediging weinig doorlaat. Alleen de top vier (Ajax, PSV, Feijenoord en AZ) heeft minder tegendoelpunten.

Heeft het wel zin?

Met nog twee wedstrijden te spelen heeft FC Groningen het niet meer in eigen hand. Maar heeft het, zeker na de wedstrijd tegen PEC Zwolle, überhaupt zin om die play-offs te spelen?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wil jij wat over ons Lopend Vuur vertellen? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288.

We maken ons veel te druk om lachgas

Over die stelling vroegen we maandag je mening. De uitslag was duidelijk: 82 procent van de 4571 stemmers is het daar niet mee eens.

Lees ook:

- FC Groningen maakt potje van herstart tegen PEC Zwolle en lijdt dure nederlaag

- Buijs: 'Hoe we de 2-2 weggeven, dat is lachwekkend'