Dit vinden Groningers de onveiligste verkeerspunten

De Esperantokruising in Stad (Foto: Egbert Minnema)

De Esperantokruising (vlak bij Station Europapark) is de onveiligste verkeerssituatie in de provincie. Dat blijkt uit de resultaten een publieksonderzoek van RTV Noord in samenwerking met LocalFocus.

In totaal is er 4810 keer gestemd op bijna 750 verkeerssituaties die bij ons zijn gemeld. Met 246 stemmen steekt de Esperantokruising er met kop en schouders bovenuit.

In de gemeente Groningen worden verder de rotonde van de Korreweg, de kruising Astraat/Westersingel (Westerhaven) en de fietsoversteek op de Borgweg bij Klein-Harkstede als gevaarlijk gezien.

Buiten Stad is de rotonde Oldambtplein in Winschoten vaak genoemd, met 105 stemmen.

Zoom in om precieze locaties van de top 10 te bekijken. Tekst gaat verder onder kaart.



'Veel potentiële conflictsituaties'

Verkeersplanoloog Femke Niekerk begrijpt de keuze voor de Esperantokruising wel. 'Er komen veel soorten verkeer over dit kruispunt: bussen, auto's, fietsers en voetgangers. De trein maakt het bovendien extra lastig. De spoorwegovergang gaat vaak en lang dicht.'

Esperantokruising. Tekst gaat verder onder kaart



'Mensen staan er ongeduldig. Als de spoorbomen weer omhoog zijn, dan wil iedereen het spoor oversteken en komt alles tegelijk in beweging. Er kan daarom veel mis gaan. Ook omdat je veel afslaand verkeer hebt en er in de spits filevorming ontstaat als de spoorwegovergang gesloten is. Dit alles bij elkaar opgeteld maakt dit een gevaarlijk punt.'

Subjectieve en objectieve veiligheid

Volgens Femke Niekerk, verkeersplanoloog bij de Rijksuniversiteit Groningen, komt het veiligheidsgevoel van mensen lang niet altijd overeen met de feitelijke veiligheid van een verkeerssituatie.

'Het kan zijn dat sommige situaties ook echt onveilig zijn, omdat daar veel ongelukken gebeuren. Maar het kan ook zijn dat velen een bepaalde plek onveilig vinden, terwijl er nooit wat gebeurt.'

Het is volgens Niekerk daarom goed om te kijken hoeveel ongevallen er zijn geweest op de verschillende plekken.

Veertien ongelukken

Voor zover bekend bij STAR (een initiatief van de politie, Verbond van Verzekeraars en ICT Bureau VIA) zijn er bij het Esperantokruispunt zijn sinds 2014 in elk geval veertien ongelukken gebeurd. Bij vier daarvan liepen mensen verwondingen op.

Bij de rotonde op de Korreweg zijn er ten minste 21 ongelukken geweest, waarbij bij in totaal negen gewonden vielen

Bij de Westerhaven (Kruising Astraat/Westersingel) echter vonden volgens STAR in ruim vijf jaar tijd 'maar' twee ongevallen plaats, beiden met gewonden.

Van de fietsenoversteek van Klein-Harkstede zijn in deze periode geen ongevallen bekend.

Aantal geregistreerde ongelukken per verkeerssituatie in top 10 van 2014 tot en met 30 april 2019

Verkeerssituatie Ongeval (aantal; 2014-nu) waarvan met gewonden Esperantokruising 14 4 Rotonde Korreweg 21 9 Kruispunt Astraat/Westersingel 2 2 Fietsoversteek Borgweg/Harkwerderweg 0 0 Gebied rondom Verlengde Lodewijkstraat/Europapad in Groningen bij station Europapark 3 2 Rotonde Oldambtplein (Winschoten) 16 4 Kruispunt Eendrachtskade/Aweg 18 7 Kruispunt Helperpark/Verlengde Lodewijkstraat 5 4 Kruispunt Stationsstraat - Oude Rijksweg (Scheemda) 9 4 Het Noorderlicht (Zuidhorn) 1 0

Ongevallencijfers van STAR

De politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA houden bij hoeveel ongelukken er op verschillende plekken zijn geregistreerd. Niet alle ongevallen worden noodzakelijk geregistreerd. Het kan echter zijn dat er ongevallen niet op deze kaart staan, bijvoorbeeld omdat er alleen blikschade was en dat niet gemeld is bij bijvoorbeeld de politie.

Fietsers kwetsbaar

Van alle meldingen die zijn gedaan vindt men voor meer dan de helft van de gevallen men kruispunten onveilig voor fietsers. Dat is niet gek, als je bedenkt dat dit kwetsbare verkeersdeelnemers zijn.

Grafiek gemaakt door LocalFocus. Tekst gaat verder onder grafiek



Daarnaast zijn 21,9 procent van de gemelde onveilige situaties binnen 500 meter van een basisschool gevestigd.

Niekerk vind dit begrijpelijk. 'Bij basisscholen zijn altijd meer klachten over de verkeersveiligheid dan op andere plekken. Daar zijn mensen extra kritisch. Ze vragen zich af of men hun kind alleen naar de school kunt laten fietsen. Ook zijn er veel mensen die hun kind met de auto naar school brengen, waardoor daar best chaotische situaties kunnen ontstaan.'

Hard rijden en kruisingen

De meeste meldingen van onveilige verkeerssituaties hadden te maken met te hard rijden of een kruispunt dat gevaarlijk is.

Op deze vraag konden mensen meerdere antwoorden geven. Vandaar dat de som van de percentages hoger is dan 100.



Later vandaag spreekt RTV Noord uitgebreid met Femke Niekerk en deskundigen van gemeenten, om verschillende verkeerssituaties te bespreken