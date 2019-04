Iconische Zwarte Doos in Stad wordt studentencomplex

Het pand aan de Eendrachtskade, dat sinds 2013 leeg staat, kan met de verkoop wel eens flink op de schop gaan.

Het Groningse Team 4 Architecten maakte afgelopen jaren een nieuw ontwerp voor de Zwarte Doos. Daarbij hield ze rekening met zo'n 180 appartementen en commerciële ruimte onderin het gebouw.

'Zo'n zeventig procent van gebouw nieuw'

'In dat ontwerp blijft de basis van het gebouw staan, maar gaat de gevel eraf. Zo'n 70 procent van het gebouw zal nieuw zijn', zegt Tjalling thoe Schwartzenberg, mede-eigenaar van Team 4, dat bijvoorbeeld ook het oranje gebouw Hete Kolen naast de Euroborg ontwierp.

Opvallend aan het ontwerp voor de nieuwe Zwarte Doos zijn de erkers. Dat zijn uitbouwen van ramen die eveneens dienst doen als vloer voor het balkon erboven.

Maar: het bureau maakte dat plan voor de vorige eigenaar, de Ierse investeringsmaatschappij Farraig. Die heeft het pand nu aan Xior verkocht.

Eerst niet voor studenten, nu wel

Team 4 ging in 2015 al aan de slag met het pand. Toen mikte het bureau op een kantoorinvulling met een restaurant op het dak, en nadrukkelijk niet op studenten. Dat is inmiddels veranderd, mede door de problemen met studentenhuisvesting in de stad Groningen. Schwartzenberg: 'Volgens het bestemmingsplan mogen er studentenappartementen in komen, met maximaal 251 eenheden.'

Of Xior daarvoor kiest of vasthoudt aan Team 4's plannen voor 180 appartementen, laten beide partijen nog in het midden.

Schwartzenberg: 'We hebben de nieuwe eigenaar nog niet ontmoet, we praten deze en volgende week met elkaar. De planvorming zal daarbij tegen het licht worden gehouden. Het ontwerp kan best aangepast worden. We moeten er samen uitkomen. Xior, wij en de gemeente.'

Geen onbekende partij

Het Belgische Xior Student Housing is overigens geen onbekende speler meer in de studentenhuisvesting in Groningen. In 2017 kocht de vastgoedpartij al een studentencomplex voor 180 kamers aan de Oosterhamrikkade in de Stad.

Lees ook:

- Zwarte Doos krijgt restaurant met uitzicht op skyline Stad (2015)

- Onderzoek: Sociale Dienst moet verhuizen van Zwarte Doos naar Europapark (2009)

- Lees alles over Wonen in Stad