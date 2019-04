Dakloze met drugsprobleem staat terecht voor inbraken in vakantiepark

Een 37-jarige dakloze inbreker stond dinsdagmorgen terecht voor het inbreken in zestien vakantiehuisjes en stacaravans op een vakantiepark in Stadskanaal.

De voormalige inwoner van Nieuw-Weerdinge sloeg ook toe in zwembad De Streng in Nieuw-Buinen, een woning in Stadskanaal en een supermarkt in Nieuw-Amsterdam. Het gestolen geld gebruikte hij voor drugs.

Straf

Het Openbaar Ministerie vindt dat de man een celstraf moet krijgen van achttien maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Ook zou hij moeten worden opgenomen in een verslavingskliniek en daarna verder worden behandeld in een instelling voor begeleid wonen.

'Meteen verslaafd'

'Ik heb één keer coke gerookt en ik was meteen verslaafd', zei de man voor de rechtbank in Assen. Dat was ruim drie jaar geleden. Daarvoor had de man een normaal leven met een baan en een relatie. Hij heeft alle inbraken bekend en schaamt zich diep. 'Ik had een enorm drugsprobleem. Ik kan me weinig meer van de inbraken herinneren', zei hij.

Dakloos

De man belandde drie jaar geleden op straat, nadat zijn ouders hem uit huis hadden gezet, omdat hij ook daar cocaïne rookte. Om aan drugs te komen, ging hij inbreken. De buit verkocht hij aan dealers in ruil voor drugs.

Kaas uit de kiosk

Tussen 16 juli en 14 augustus 2018 sloeg hij zijn slag op het vakantiepark in Stadskanaal. Zestien eigenaren van huisjes en stacaravans stapten naar de politie. De buit bestond vooral uit laptops, tablets, telefoons, geld en huissleutels. In de nacht van 31 juli op 1 augustus stal hij een laptop en een stuk kaas uit de kiosk van het zwembad in Nieuw-Buinen.

In november probeerde hij 's nachts op meerdere manieren het huis van een slapend echtpaar in Stadskanaal binnen te komen. Het lukt hem om het gewapende glas in de achterdeur kapot te krijgen en het kastje van het alarm te vernielen. Maar dat ging toch af, waardoor hij er zonder buit vandoor ging.

Bloedsporen

Bij meerdere inbraken werd dna van de man gevonden, in de vorm van bloedsporen. Ook was hij te zien op camerabeelden van het vakantiepark. Op 23 januari dit jaar werd hij betrapt tijdens het stelen van rookwaar bij supermarkt Aldi in Nieuw-Amsterdam. Sindsdien zit hij vast. Tegen de rechters zei hij dat hij zo snel mogelijk naar een verslavingskliniek wil.

Eind mei is er plek in een verslavingskliniek in Beilen. Zijn advocaat wil dat de man op die dag ook naar de kliniek kan. Hij pleitte daarom voor vier maanden onvoorwaardelijke celstraf, in plaats van tien, zoals het OM wil.

Op 14 mei doet de rechtbank uitspraak.