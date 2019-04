De Troebadoers met band live in De Oosterpoort in Stad

Daar komt op de valreep van dit jaar echter verandering in. Op zaterdag 21 december staan de Troebadoers in cultuurcentrum De Oosterpoort in de Stad.

Misschien wel hét podium van Groningen

'Het is geweldig', begint Alex Vissering thuis in Ter Apel. 'Het is een grote eer. Het is misschien wel hét poppodium van Groningen. Ik heb er zelf allerlei concerten gezien en straks staan we daar zelf ook.'

Vissering, De Groot en Jongedijk stonden alle drie wel eens op het podium in De Oosterpoort, maar altijd als voorprogramma en nooit als hoofd-act.

Op drums speelt Jaap mee, mijn zoon, dus dan staan vader en zoon in de Oosterpoort Alex Vissering - Troebadoer

Trots als een pauw

Zaterdag 21 december moet het gebeuren. De Troebadoers grijpen de uitnodiging aan om van het optreden iets bijzonders te maken. 'Normaal doen we het met z'n drieën maar voor deze gelegenheid gaan we met een band,' vertelt Vissering enthousiast. 'Christof Bauwens doet mee op gitaar, bassist Michael Nieuwenweg, die ook op onze cd's meespeelt, is er bij en Jasper Blokzijl doet mee op piano. Op drums speelt Jaap Vissering mee, dat is mijn zoon, dan staan dus vader en zoon in de Oosterpoort, dan ben ik zo trots als een pauw, dat is echt geweldig.'

Kris Kristofferson-liedjes

Via de app zijn de Troebies inmiddels druk in overleg wat er gespeeld moet gaan worden die dag in De Oosterpoort. 'Ik denk dat we liedjes van beide cd's gaan spelen', begint Vissering. 'Het zou ook mooi zijn als we een paar Kris Kristofferson-liedjes van Edwin Jongedijk kunnen doen en ik denk dan Jan Henk ook nog wel wat heeft liggen.'

Het gaat goed met Groningse muziek en dat moet een plek hebben bij ons Peter Sikkema - De Oosterpoort

Oosterpoort: Het gaat goed met Groningse muziek

Volgens programmeur Peter Sikkema van De Oosterpoort hebben de Troebadoers het concert aan zichzelf te danken. 'Het gaat goed met Groningse muziek en dat moet een plek hebben bij ons,' vertelt hij. 'Vorig jaar hebben we Marlene Bakker in de Stadsschouwburg gehad, nu is het de beurt aan de Troebadoers in De Oosterpoort.'

Kaarten voor het concert van De Troebadoers in De Oosterpoort gaan binnenkort in de verkoop.

De Troebadoers spelen Riekdom tijdens de Nacht van Noord in 2014