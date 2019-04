Delfzijlster zakenman betaalt Lycurgus alsnog; rechtszaak gaat niet door

Zowel de club als het entertainmentsbedrijf krijgen ieder nog ruim 30.000 euro van Rob, maar de zakenman kwam nooit met het geld over de brug.

Toen Lycurgus en BPM Bookings besloten de krachten te bundelen in een gezamenlijke rechtszaak, nam de advocaat van Rob toch contact op met de advocaat van Lycurgus.

Regeling

Er is een betalingsregeling getroffen, waarbij is afgesproken dat Rob het volledige bedrag in twee jaar (in termijnen) terugbetaalt. De eerste betalingen zijn inmiddels gedaan.

Ik heb er nu vertrouwen in dat dat goedkomt Wim Wolfs-penningmeester Lycurgus

Lycurgus-bestuurslid en penningmeester Wim Wolfs hoopt dat de club uiteindelijk het volledige bedrag van de Delfzijlster zakenman terugkrijgt: 'Ik heb er nu vertrouwen in dat dat goedkomt'.

Ook BPM Bookings hoopt op een correcte afhandeling. Mocht Rob de afspraak tussentijds niet nakomen, dan overwegen Lycurgus en BPM Bookings een nieuwe procedure op te starten.

Geen betalingen

Rob was geldschieter en technisch manager van Lycurgus en beloofde in 2015 de komst van de Australische volleyballer Jacob Guymer te betalen, maar kwam de financiële afspraken niet na. Rondom thuiswedstrijden van Lycurgus huurde Rob BPM Bookings in om het entertainment in de zaal te verzorgen, maar de facturen van het bedrijf werden ook niet allemaal betaald.

Rob en zijn advocaat hebben overigens altijd ontkend dat Lycurgus nog geld van hem tegoed had. Op dit moment is Rob niet bereikbaar voor commentaar.

