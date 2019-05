Bevrijdingsfestival Groningen: alle info op een rij

Zondag kun je weer naar het Bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen. Er worden in totaal zo'n 130.000 bezoekers verwacht.

We zitten de belangrijke zaken even voor je op een rij.

Zon, maar fris

Het lijkt zondag droog te blijven en de zon is er regelmatig bij, maar toch is het ook wat fris, met 10 of 11 graden. Goed om je wat warmer aan te kleden dus, zeker voor avond.

En als je wat warmer wilt chillen: neem een kleedje mee. Dat zit warmer dan een koud/nat grasveld.

Nieuwe indeling

In verband met de grote drukte en de onrust op het festival vorig jaar, is de indeling van het terrein dit jaar anders. Alleen de westelijke kant van het Stadspark wordt nu benut.

Dit is de indeling van Bedrijvingsfestival Groningen 2019:



Geen munten meer

Goed om te weten is ook dat je dit jaar geen munten meer hoeft te halen. Je kunt direct met pin betalen aan de bar.

Voor mensen die met contant geld willen betalen zijn er wel punten waarop je met 'cash' een betaalkaart op kunt laden.

Trouwens: op het terrein zijn ook verschillende punten waar je gratis water kunt tappen. Ook handig. Je kunt hiervoor ook een hervulbaar flesje kopen.

Wat mag ik mee?

Je mag je eigen eten meenemen naar het festival, maar drinken niet. Wel is een leeg flesje toegestaan, die je eventueel kunt vullen bij de watertappunten.

Babyvoeding en dieetvoeding mag overigens wel.

Hoe kom ik er?

Het makkelijkste is natuurlijk om te lopen of de fiets te pakken. Die kun je kwijt in de extra fietsenrekken die zijn neergezet.

Met de trein of bus kun je gewoon naar Stad komen. Er worden zelfs extra en langere treinen ingezet. Vanaf het Hoofdstation is het een goede twintig minuten lopen naar het Stadspark. Je kunt ook met de bus halte 'Verzetstrijderslaan' pakken met lijn 3, 4, 133, 185 of Qliner 304.

Als je met de auto komt is P+R Hoogkerk wel een idee, daar gaan ook veel bussen richting het festivalterrein. Anders kun je ook je auto kwijt bij Martiniplaza, maar daar is het natuurlijk wel vol=vol.

Optredens

Er zijn zes podia waarop een breed scala aan artiesten optreden. Hieronder een overzicht van de artiesten, per podium.

HOOFDPODIUM (Pop)

13:00 - 14:00 DANNY VERA



14:30 - 15:30 TOM WALKER

16:00 - 17:00 MY BABY (incl. 5-voor-5-moment)

17:30 - 18:15 SYML

18:45 - 19:30 ALMA

20:00 - 21:00 THOMAS AZIER

22:45 - 23:30 KRAANTJE PAPPIE (Ambassadeur van de Vrijheid)



PODIUM NOORD (Artiesten geselecteerd door RTV Noord)

12.30 - 13:00 HARM TABAK

13:30 - 14:00 MERULSA

14:30 - 15:00 IRENE WILKENS - SIKKOM KULT



15:30 - 16:00 WANTON

16:30 - 17:00 BERT HADDERS & JOOST DIJKEMA (incl. 5-voor-5-moment) (Lokale Ambassadeur van de Vrijheid)

17:30 - 18:00 LARS KOEHOORN

18:30 - 19:00 LUCAS & GEA

19:30 - 20:00 LOS CASCOS



20:30 - 21:00 HAIL GEWOON

21:30 - 22:15 KAYAK

LOCAL HEROES (Artiesten uit Groningen en omgeving, gekozen door de organisatie)

13:00 - 13:30 DAISY

14:00 - 14:30 MARTIJN VAN DER ZANDE



15:00 - 15:30 YVI

16:00 - 16:30 THE MUDD

16:55 - 17:00 5-VOOR-5-MOMENT



17:00 - 17:30 SMALL TOWN BANDITS (Lokale Ambassadeur van de Vrijheid)

18:00 - 18:30 WOE BLIND BIRDS



19:00 - 19:30 CASHMYRA

20:00 - 20:30 CHIEF OF SMOKE

21:00 - 21:30 THE VICES

22:00 - 22:45 LOS OBAMAS

SENA PERFORMERS STAGE (Urban, hiphop)

14:00 - 14:30 DJ MELO

14:30 - 15:00 TABITHA

15:10 - 15:40 SNELLE

15:50 - 16:20 ARES

16:30 - 17:00 OES (incl. 5-voor-5-moment) (Lokale Ambassadeur van de Vrijheid)



17:10 - 17:40 POKE

17:50 - 18:20 ROOKS

18:30 - 19:00 YUNG NNELG

19:10 - 19:40 JIRI11



19:50 - 20:10 PRICELESS

20:20 - 20:50 LATIFAH

21:00 - 21:30 BOKOESAM

21:45 - 23:00 $HIRAK

DANSEN BIJ DE VIJVER (Dance, voorheen Dansen bij de Bus)

13:00 - 14:55 NIVESKA

15:00 - 16:25 HARDE BAAS



16:30 - 17:25 RICARDO CAROTA

17:30 - 18:25 MADUK

18:30 - 19:55 THRASHER & MC DART

20:00 - 21:25 SPARTAQUE

21:30 - 23:00 380VOLT

WEIDE WERELD (Wereldmuziek)

12:00 - 12:55 PUSHING WOOD SOUNDSYSTEM



13:00 - 13:55 MAUSKOVIC DANCE BAND

14:00 - 14:55 PUSHING WOOD SOUNDSYSTEM

15:00 - 15:55 GUTS

16:00 - 17:00 PUSHING WOOD SOUNDSYSTEM (incl. 5-voor-5-moment)

17:00 - 17:55 LES AMAZONES D'AFRIQUE



18:00 - 18:55 PUSHING WOOD SOUNDSYSTEM

19:00 - 20:00 OMAR SOULEYMAN

20:05 - 21:00 PUSHING WOOD SOUNDSYSTEM

Organisator Diederik van der Meide in Noord Vandaag: Dit is een feestje van één miljoen voor 130.000 mensen



