Muurstraat verfraaid met schildering: 'Iedereen stopt en maakt een praatje'

Jelmer Dijkstra maakt de Muurstraat in hartje Stad deze week een stuk fraaier. Hij beschildert één van de garagedeuren in de straat.

Rieks Boekhorst kijkt tevreden toe hoe zijn garagedeur wordt omgetoverd in een kunstwerk. De afbeelding van een paard krijgt vorm. 'Groningen is een handelsstad en ik kom zelf ook uit een handelaarsfamilie', zegt Boekholt over de symboliek.

'We hebben in de Oude Boteringestraat een groothandel gehad. Dit pand is ooit aangekocht als bedrijfspand voor goederen. Na de verhuizing kwam dit pand vrij en ben ik hier gaan wonen.'

Het beoogde resultaat. (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



De bewoners van het A-kwartier mogen meedenken en -werken aan het opfrissen van hun beurt. De schildering van Dijkstra is hier onderdeel van.

'Er is een speciaal plan gemaakt voor de Vishoek, Hoekstraat en de Muurstraat, omdat deze straten geteisterd zijn door de prostitutie die hier zat en de drugshandel', vertelt Boekhorst. terwijl zijn garagedeur wordt verfraaid.

'Dit is voor de hele omgeving geweldig. Het is beslist niet leuk om zulke types voor je deur te hebben.'

Rieks Boekhorst bij de schildering. (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Dijkstra begon maandag aan zijn klus. Aan het einde van de week moet de eerste laag erop zitten. 'Het is wel even een andere ondergrond en ik moet straks heel veel doen tegen graffiti. Er moet een goede beschermlaag overheen. Want je weet in zo'n straat: als het eenmaal begint met graffiti, dan gaat het snel.'

'Ik bevroor bijna'

De eerste dag was nog even afzien voor de kunstenaar. 'Het was zo vreselijk koud dat ik bijna bevroren was, haha! Je staat de hele tijd stil hè? Maar het is beregezellig. Iedereen stopt en maakt een praatje.'