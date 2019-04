Groninger Museum op tournee in Amerikaanse caravan

Het Bevrijdingsfestival in het Stadspark wordt zondag als eerste aangedaan door het mini-museum.

Ook op de Nacht van Kunst & Wetenschap, Stadspark Live, Noorderzon en de Museumnacht zal de caravan te zien zijn.

Aanbod verschilt

In en rondom de caravan zijn allerlei activiteiten en bezienswaardigheden. Het activiteitenaanbod verschilt per evenement: van filosoferen over kunst en voorproefjes van tentoonstellingen tot zelf kunstwerken maken.

Kinderactiviteiten tijdens Bevrijdingsfestival

Tijdens het Bevrijdingsfestival in Stad kunnen kinderen in de caravan buttons maken of korte opdrachten en spellen doen. Daarnaast zijn in het mini-museum video's over het Groninger Museum te zien.

