Play-offs? FC Groningen moet hopen op bekerwinst Ajax

FC Groningen-supporters in het uitvak bij PEC Zwolle maandagavond. (Foto: OrangePictures)

Na de 3-2 nederlaag tegen PEC Zwolle zijn de play-offs om Europees voetbal weer een stuk verder weg voor FC Groningen. Maar er is nog hoop. Tenminste, als Ajax zondag de beker wint ten koste van Willem II.

Zondag wordt in De Kuip de bekerfinale Ajax-Willem II gespeeld. Cruciaal voor FC Groningen. Wint Ajax de beker, dan speelt de nummer acht op de ranglijst play-offs om Europees voetbal. Wint Willem II, dan moet FC Groningen minimaal zevende eindigen om play-offs te spelen.

Wat als.... Willem II de beker wint?

Dan is de kans groot dat het seizoen van FC Groningen uitgaat als een nachtkaars. De achterstand op de zevende plek is vijf punten met nog twee wedstrijden te gaan. Wil de FC in dit scenario de play-offs halen, dan moet het winnen van Fortuna Sittard (thuis) en FC Emmen (uit).

Tegelijkertijd moet Vitesse verliezen van zowel De Graafschap (thuis) en VVV Venlo (uit). Theoretisch mag Vitesse zelfs nog een puntje pakken, maar dan moet de FC wel zestien goals goedmaken, een schier onmogelijke taak.

Wat als.... Ajax de beker wint?

Bekerwinst van de Amsterdammers is het best denkbare scenario voor FC Groningen, omdat dan de achtste plek recht geeft op deelname aan de play-offs. Sc Heerenveen, PEC Zwolle en VVV Venlo staan zes punten achter op de huidige nummer acht Willem II. De kans dat zij het nog redden, is nihil.

De strijd om de achtste plek gaat tussen Willem II, ADO Den Haag en FC Groningen. De stand momenteel:

8. Willem II 32-44

9. FC Groningen 32-42

10. ADO Den Haag 32-39

De opdracht voor de FC is derhalve: Willem II inhalen en ADO Den Haag achter zich laten. Duidelijk is dat de ploeg uit Tilburg in elk geval één keer punten moet verspelen, terwijl FC Groningen zes punten uit de laatste twee duels moet pakken.

Programma

Het resterende programma van de ploegen die strijden om de play-offs:

Zondag 12 mei 14.30 uur:

FC Groningen - Fortuna Sittard

Willem II - FC Emmen

Feyenoord - ADO Den Haag

Woensdag 15 mei 19.30 uur:

FC Emmen - FC Groningen

ADO Den Haag - Willem II

Mocht FC Groningen aan het einde van de rit inderdaad de play-offs halen, dan wacht op zaterdag 18 mei (thuis) en dinsdag 21 mei (uit) een tweeluik met de nummer vijf uit de Eredivisie. Dat is momenteel FC Utrecht.

