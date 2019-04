Gezocht: nieuwe helden voor de vrijwillige brandweer

'We staan voor de gezondheid en veiligheid in de regio'

Ondanks de gevaren raadt hij mensen aan om bij de brandweer aan de slag te gaan. Hij behoort toe een selecte groep, want brandweerkorpsen verspreid over de hele provincie Groningen hebben dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

Steeds meer korpsen kampen met een tekort. Dat is een landelijke trend. De krimp, het 24 uur beschikbaar zijn en de risico's van het beroep zorgen voor het tekort.

Mijn ambitie was toen mens en dier helpen en dat prolongeert nog steeds Jankarel Smit - vrijwillige brandweer

'Ik ben er dertig jaar geleden bijgekomen. Mijn ambitie was toen mens en dier helpen en dat prolongeert nog steeds', zegt Smit. Brandweerman zijn is volgens hem een spannend maar heel leuk beroep. Voor hem ging het bijna mis tijdens het blussen van een brand in 2006. Een winkelpand in de Torenstraat in Winschoten ging toen in vlammen op.

'Wij gingen naar binnen omdat er nog mensen in de woning zouden zijn. We hadden prima zicht. Ineens kregen wij een seintje dat we het pand uit moesten omdat de verdieping onder ons ineens in de brand stond. Ineens was ons zicht ook weg', vertelt Smit.

Hij heeft met zijn collega een weg naar buiten weten te vinden en het liep voor hem goed af. Later bleken er geen mensen in het pand aanwezig te zijn.

Teamwork

Smit begrijpt dat het gevaar een drempel kan zijn voor mensen om zich niet aan te melden. 'Maar alles gebeurt zo veilig mogelijk en met weinig risico. Er staat altijd iemand te kijken hoe het gaat. Je probeert met zijn allen op een veilige manier de brand te blussen en dat je dit met een team doet maakt het werk leuk'.

Ondanks het tekort zijn er nog geen grote problemen in de regio. 'We zien wel de knelpunten en ook dat het op sommige posten wat moeilijk gaat', vertelt Marjolein Vogel, teamleider bij de brandweer Zuidoost-Groningen. Maar tot nu toe zijn er volgens haar altijd oplossingen voor geweest en de aanrijtijden worden gehaald.

Uitdagen

Om meer vrijwilligers te werven gaat de brandweer huis-aan-huis een oproep verspreiden. 'Voordat je brandweervrijwilliger bent, heb je een behoorlijke opleiding nodig. Je moet 24 uur paraat staan. Daar kan niet iedereen aan voldoen. Maar we staan met elkaar voor de gezondheid en veiligheid in de regio. En ik vind dat we mensen moet uitdagen om daaraan bij te dragen', zegt Vogel.