Maximale werkstraf voor Zuidbroekster die bedreigt, mishandelt en vernielt

Dat oordeelde de rechtbank in Groningen dinsdag. En daar bleef het ook niet bij, want de man werd ook veroordeeld tot zes maanden celstraf. Die straf is echter voorwaardelijk.

Blauw oog

Eind 2016 bedreigde hij zijn ex-vriendin en sloeg hij haar een blauw oog. Dat gebeurde bij hem thuis in Zuidbroek. De vrouw deed aangifte, waarna de man een huisverbod kreeg opgelegd in Haren, waar de vrouw woonde. Maar dat verbod sloeg hij in de wind. Op een avond zag hij kans om haar woning binnen te komen om te controleren of ze alleen thuis kwam na een avond uit.

Niet alleen aan de deur, maar ook via WhatsApp bedreigde hij zijn inmiddels ex-vriendin. Op zitting, twee weken geleden, verklaarde hij daarover dat hij in zijn teksten tegen haar nogal grof was. 'Dat vond ze gewoon lekker'.

Bedreigingen, vernielingen en mishandeling

In maart 2017 bedreigde hij haar wederom, net als haar vriend. Dat gebeurde ook in het bijzijn van diens zoon in een restaurant in Haren. Begin 2018 vernielde hij de voordeur van de woning van zijn ex-vriendin, trapte tegen de deur en stak er een mes in. Ook haar vriend werd wederom bedreigd, ditmaal met de dood.

Kort daarna deelde de Zuidbroekster een stomp uit aan een fietser, die volgens hem in de weg fietste.. En in juli vorig jaar beschadigde hij een auto in Drachten. Hij had belangstelling voor de wagen, maar de koop ging niet door.

Ernstig

De rechtbank noemde het zeer ernstig wat de man allemaal deed. Mede omdat een deel van de bedreigingen plaatsvond op de openbare weg en er andere mensen getuige van waren. Ondanks de hoeveelheid aan feiten vindt de rechtbank dat een werkstraf, met een half jaar voorwaardelijke celstraf op de plank, voldoende.

Bij het opleggen van de straf hield de rechtbank rekening met de oudheid van een groot deel van de zaken. Ook moet de Zuidbroekster aan één slachtoffer 750 euro schadevergoeding betalen.