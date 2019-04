Tbs-status Henk S. opnieuw met twee jaar verlengd

De rechtbank in Groningen heeft dinsdag de tbs-maatregel van Veendammer Henk S., de man die in 1997 de Groninger sociologiestudente Anne De Ruyter de Wildt wurgde, met twee jaar verlengd.

In 2001 kreeg hij voor die de moord en de moord op de Utrechtse Annet van Reen acht jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Longstay

De rechtbank ziet geen andere mogelijkheid dan de tbs-status van de man met twee jaar te verlengen. S. weigert steevast mee te werken aan behandelingen en kan binnenkort naar een zogeheten longstay, een speciale tbs-afdeling. De kans dat S. ooit nog op vrije voeten komt is zeer gering. Hij verblijft momenteel in de Van Mesdagkliniek.

Al in 2014 werd de longstay-status voor S. aangevraagd omdat hij onbehandelbaar bleek. Een laatste poging tot behandeling was een overplaatsing naar de Van Mesdagkliniek. Desondanks vertoont de man nog steeds passief en agressief gedrag.



Er heeft een intakegesprek plaatsgevonden over welke longstay-plek voor S. geschikt is. Hoogstwaarschijnlijk zal hij tijdelijk naar Vught worden overgeplaatst. Mocht dat positief verlopen, dan gaat hij naar de kliniek in het dorp Zeeland, in Noord-Brabant.



Vlak voor moord Anne net op vrije voeten

Henk S. is al vanaf zijn twaalfde zwaar verslaafd aan drugs. Hij is meerdere keren veroordeeld geweest voor geweldsdelicten. Op het moment dat hij in 1997 studente Anne vermoordde, was hij net een paar dagen uit de gevangenis. Hij had drank en drugs gebruikt en was agressief en onberekenbaar.

De moord op Anne de Ruyter de Wildt zorgde in 1997 voor veel onrust in Groningen. De stad werd dat jaar geteisterd door moorden. Het lichaam van Anne werd gevonden langs het spoor vlak bij het Noorderstation.



Nog een vermoorde vrouw

Een dag later werd een paar honderd meter verderop nog een vermoorde vrouw gevonden: de 19-jarige straatprostituee Shirley Hereijgers. Henk S. werd voor deze moord vrijgesproken, vanwege gebrek aan bewijs.

De vader van Anne, advocaat Jaap de Ruyter de Wildt, vond dat de politie niet genoeg aandacht besteedde aan de moorden in Groningen. Hij richtte daarom de stichting 'Groningen Veilig' op.

