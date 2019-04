Donar geeft visitekaartje af in play-offs met galavoorstelling tegen Den Helder

Donar is uitstekend begonnen aan de kwartfinale van de play-offs tegen Den Helder. In een sfeervol MartiniPlaza werd Den Helder mede dankzij uitstekend teambasketbal met 102-52 verslagen.

Hierdoor komen de Groningers op een 1-0 voorsprong in de best-of-three serie. Aanstaande donderdag 2 april staat het tweede duel op het programma. Als de ploeg van coach Erik Braal deze ook wint is de halve finale bereikt. Bij winst van Den Helder volgt op zaterdag 4 mei om 14.00 uur wedstrijd drie.

Heer en meester

Dan zal er heel wat moeten gebeuren bij de ploeg uit Noord-Holland want Donar was dinsdagavond heer en meester. De ene mooie score volgde op de andere. Alleen in het eerste kwart konden de gasten nog enigszins bijblijven getuige een 27-12 tussenstand.

Gaspedaal ingedrukt

Het gaspedaal werd door de thuisploeg daarna alleen nog maar verder ingedrukt. Met een sterke verdediging en veel variatie in de aanval werd Den Helder helemaal zoek gespeeld in deze fase van de wedstrijd. Bij rust was de voorsprong van de withemden al opgelopen tot 32 punten: 52-20.

Peptalk

Na de onderbreking was er even een momentje van verslapping bij de thuisploeg, maar zwak schieten van Den Helder en een peptalk in een time-out van coach Braal bracht de Groningse machine weer aan het rollen. Na dertig minuten basketbal stond er een 71-36 tussenstand op het scorebord.

Concentratie intact

De sterk spelende Groningers behielden ook in het laatste kwart ook hun concentratie, vermaakten het massaal opgekomen publiek met nog enkele fraaie scores en slechtte de barrière van honderd punten via een score van Grant Sitton.

Topscorer aan de kant van Donar was Teddy Gipson met zeventien punten, Shane Hammink was goed voor vijftien punten. Wedstrijd twee in Noord-Holland begint donderdagavond om 19.30 uur.

