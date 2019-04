Koenis: 'Mooie overwinning, prima!'

'Dit was echt prima,' aldus Koenis. 'We begonnen heel gefocust aan de wedstrijd, speelden goed. Er is nog een lange weg te gaan, we moeten zorgen dat we er donderdag weer staan. Naar omstandigheden gaat het ook heel goed met mijn zoontje, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk', aldus de breedlachende, kersverse vader.

Intensiteit

Coach Erik Braal was het meest tevreden over de íntensiteit van zijn verdediging. 'We doen het als team, helpen elkaar. Daar geniet ik van. De bank heeft precies de helft van de punten gescoord. Dat zie je graag als coach, zeker in de play-offs.'

Geen sprint, maar marathon

'We speelden energiek, er zat een goede agressiviteit in. Het was vandaag ook de uitdaging om veertig minuten goed te spelen, dat is niet helemaal gelukt. De play-offs zijn een serie van wedstrijden, ik kijk nu alweer naar donderdag hoe Den Helder ons gaat bestrijden. Het is geen sprint, maar een marathon. Steeds etappe voor etappe. De start is gelukkig heel goed,' aldus een tevreden coach.

